Jetzt also auch die traditionellen Adventskonzerte des Dresdner Kreuzchores. Abgesagt wegen der Corona-Pandemie. Der Weihnachtshauptstadt Dresden bricht ein Eckpfeiler nach dem anderen weg. Ein Blick auf die Infektionszahlen zeigt deutlich: Jetzt ist der Moment gekommen, bittere Wahrheiten auszusprechen. Einen Striezelmarkt und thematische Weihnachtsmärkte wird es dieses Jahr in Dresden nicht geben.

286 positive Tests an einem Tag und keine Hinweise darauf, dass sich die Situation bis Anfang Dezember deutlich zum Guten wenden wird. So wichtig der Advent und Weihnachten für die Dresdner und die Wirtschaft sind: Das Geld und die personellen Ressourcen für die Planung von Striezelmarkt und Weihnachtsmärkten können in anderen Bereichen besser eingesetzt werden, beispielsweise in der Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten.

Es ist an der Zeit, reinen Wein einzuschenken

Personalmangel im Gesundheitsamt und Engpässe bei Testmaterial – was bitteschön haben wir eigentlich im Sommer gemacht, als wochenlang keine Neuinfektion registriert wurde, aber viele Virologen eindringlich vor Herbst und Winter warnten? Die Atempause ist ungenutzt verstrichen. Wieso gibt es keine Notfallpläne für die personelle Aufstockung des Gesundheitsamtes, wieso gibt es keine Materialvorräte?

Den Striezelmarkt und die Weihnachtsmärkte hätte auch das nicht gerettet. Die Pandemie ist eine Naturgewalt, die sich mit ungebremster Dynamik ausbreitet. Auch perfekte Hygienekonzepte sind keine Antwort auf die Frage: Wer soll denn den Striezelmarkt und die Weihnachtsmärkte besuchen? Setzen wir auf Gäste aus den vielen innerdeutschen Risikogebieten? Oder aus Tschechien und Polen, wo die Seuche gerade mit großer Wucht grassiert? Werden die Dresdner zu Tausenden in Straßenbahnen und Busse steigen, um dann mit Maske und Sicherheitsabstand über den Striezelmarkt zu schlendern?

Es ist an der Zeit, reinen Wein einzuschenken. So bitter dieser auch schmecken mag.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

Von Thomas Baumann-Hartwig