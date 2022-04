Dresden

Überraschungen, jede Menge Überraschungen fördert der seit drei Monaten im Dresdner Hochsicherheitstrakt laufende Grünes-Gewölbe-Prozess zu Tage: Allerdings nicht zu der Frage, welcher der sechs Angeklagten was mit dem Bruch zu tun hat. Sondern dazu, wie es den Tätern gelingen konnte, Augusts Juwelen aus dem Grünen Gewölbe zu stibitzen. Der größte Juwelendiebstahl der deutschen Nachkriegszeit.

Über seine Überraschung am Tatmorgen berichtete in dieser Woche Dirk Syndram, der geniale Erfinder des Historischen Grünen Gewölbes, im Gerichtssaal: „Als mich die Wache anrief und über den Einbruch informierte, dachte ich: Wie sind die durch die Tür gekommen?“ Auf eine andere Idee sei er in diesem Augenblick nicht gekommen – und deshalb auch nicht darauf, dass die Täter durch ein Fenster eingestiegen sein könnten. Aber so waren sie nun eben hereingekommen.

Diese Schmuckstücke wurden entwendet (oben, l-r): ein Hutverschluss des Diamantrosen-Sets, ein Bruststern des Polnischen Weißadlerordens, eine große Brustschleife, eine Aigrette für das Haar in Form einer Sonne, sowie (unten, l-r) ein palettenförmiges Juwel, ein Juwel des Polnischen Weißadlerordens, eine Kette aus 177 sächsischen Perlen, ein Degen des Diamantrose-Sets, eine Epaulette des Diamantrosen-Sets, eine Aigrette für die Haare in Form eines Halbmonds. Quelle: Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden/dpa

Attacke von außen nicht für möglich gehalten

Das ist der Schlüssel für die Frage: Wie war der Bruch möglich? Von den Verantwortlichen, das bekundeten auch andere Zeugen, war eine Fenster-Kletterei oder ein sonstiger „Außenangriff“ nicht ernsthaft ins Kalkül gezogen worden. Eine Fehleinschätzung. Gerichtet war ihr Augenmerk auf einen „Angriff von innen“: Dass ein Besucher, nachdem der sich ganz brav ein Ticket gekauft hat, in die Pretiosen greift und türmt. Hinzu trat die Annahme, dass es praktisch keinen Markt für die 300 Jahre alte Beute gebe. So erläuterte der promovierte Kunsthistoriker Syndram den Richtern: „Ich persönlich habe immer gesagt: Wer vernünftig ist, der kommt nicht auf die Idee, etwas aus dem Grünen Gewölbe zu klauen.“ So gesehen handelten die Täter „unvernünftig“ – und deshalb hatten sie Erfolg.

Vier „Vorab-Besuche“ zum Auskundschaften

Überraschung macht sich im Gerichtssaal breit, als Videoaufnahmen vorgeführt werden. Sekundengenau zeigen sie, wie die Täter in der Woche vor der Tat gleich vier Mal ihren Bruch in aller Seelenruhe ausbaldowerten: Aufgenommen von vier Überwachungskameras, die die Fassade des Grünen Gewölbes erfassen.

Die Angeklagten im Prozess um den Juwelenraub im Grünen Gewölbe sitzen vor Prozessbeginn im Verhandlungssaal auf ihren Plätzen. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Zu sehen sind vier „Überstiege“: Finstere Gestalten – mal sind es vier, mal zwei –, die Bildqualität ist lausig, klettern gegenüber der Schinkelwache über eine kurze Mauer, die die Schlossfassade mit dem schmiedeeisernen Zaun vor dem Bärengarten verbindet. Mehrere Minuten später – es sind zwischen acht und vierzig – sieht man, wie sie auf die Sophienstraße zurückgeklettert kommen. Sichergestellt haben diese Aufnahmen nach der Tat Kriminalbeamte auf den Festplatten der Überwachungsanlage.

Die Wachleute schweigen

Und was bekamen von diesen unzweideutigen Bildern die Wachleute eines privaten Sicherheitsunternehmens in der Sicherheitszentrale des Schlosses mit? Ein Zeuge berichtet, dass sie dort auf die Monitore geschaltet gewesen seien. Doch ungeklärt bleibt, warum die Sicherheitsleute nicht reagierten. Weggeschaut? Nur geträumt? Bislang ein ungelöstes Rätsel. Ihr Vorgesetzter, „Leiter museale Sicherheit“ des Sicherheitsunternehmens, erklärte den Richtern, dass sie sich weigerten, ihm Auskunft zu geben – gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Das Juwelenzimmer im Historischen Grünen Gewölbe im Dresdner Schloss der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Sicherheitsscanner nicht wieder aktiviert

Ebenso verblüffend: Der abgeschaltete Scanner über dem Einbruchsfenster, 20 Meter hoch. Ist er an, legt er einen unsichtbaren elektronischen Vorhang über die Fassade. Kommt ihm jemand zu nahe, löst er Alarm in der Sicherheitszentrale aus. Aber elf Stunden vor der Tat, 18.19 Uhr, wurde dieses Auge des Systems, nach einem Fehlalarm, von den Mitarbeitern in der Sicherheitszentrale nicht wieder scharf geschaltet. So konnte das Auge nichts sehen und das System nicht funktionieren. Warum wurde der Scanner nicht wieder aktiviert? Abermals: Keine Antwort von den Nicht-Akteuren, sagt der „Leiter museale Sicherheit“.

Toter Winkel nicht beseitigt

Und dann das „Loch“ im unsichtbaren Vorhang – und zwar exakt dort, wo die Täter das Dreieck aus dem Gitter herausgeschnitten hatten und durch das aufgedrückte Fenster hineingeklettert waren: Dieser „tote Winkel“, ungefähr ein Drittel der Gitterfläche, resultiert aus einem Mauervorsprung über dem Einstiegsfenster. An ihm kommt ein Teil des Scanner-Lichtstrahls von oben nicht vorbei. Diese Sicherheitslücke war zwar seit über einem Jahrzehnt aktenkundig, berichteten Zeugen. Geschlossen wurde sie aber nicht – etwa durch eine Lichtschranke, wie andernorts im Schloss.

Hat der Scanner nicht richtig funktioniert?

Überraschend sind auch die Ergebnisse von zwei Rekonstruktionen der Polizei am Tatort. Beide Male, berichtet ein Kriminalhauptmeister, hätte ihm der Sicherheitstechniker versichert, dass der Scanner scharf geschaltet sei. Als sich aber ein Beamter dem Einbruchsfenster genähert habe und dann sogar auf das Gitter vor diesem Fenster geklettert sei, sei nichts passiert. Kein Alarm. Nichts. Der Verdacht: Selbst, wenn der Scanner in der Tatnacht eingeschaltet gewesen wäre, hätte er nicht Alarm gegeben – weil er falsch justiert war.

Eine Vielzahl Zuständiger

Überraschend unterm Strich: Dass vor der Tat keine dieser Schwachstellen ein relevantes Thema war, glaubt man den Zeugen. Es gab, so erklärten sie übereinstimmend, weder praktische Alarmübungen noch einen „Gesamtverantwortlichen“ in Sachen Sicherheit. So antwortete der Leiter der Abteilung Bau, Technik, Sicherheit der Staatlichen Kunstsammlungen, Michael John, auf die Frage, „wer für die sicherheitsrelevanten Fragen“ im Schloss zuständig sei, dies sei „eine schwierige Frage“. Und sodann zählte er ein halbes Dutzend sächsischer Institutionen auf. Es gebe nun eben „nicht eine Person, die für die Sicherheit im Museum zuständig ist“.

Aber es gab unzählige Besprechungen, Konzepte, Dienstanweisungen und Ergänzungen. Plus etliche Abstimmungen zwischen den Staatlichen Kunstsammlungen, dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, dem Landeskriminalamt, dem Amt für Denkmalpflege, dem Sicherheitsunternehmen und einem Planungsingenieur. Aber all das konnte nicht das Debakel verhindern – vielmehr dürfte all das die Ursache gewesen sein. Und das ist zugleich der Grund, warum die Einbrecher ein so leichtes Spiel hatten.

Sicherheitsfirma noch heute im Schloss tätig

Und auch das war eine Überraschung für so manchen im Gerichtssaal: Das Sicherheitsunternehmen, unter dessen Augen der 113-Millionen-Euro-Diebstahl vor zweieinhalb Jahren im Residenzschloss erfolgte, bewacht das Gebäude auch heute noch.

Butz Peters ist Rechtsanwalt und Publizist in Dresden.

Von Butz Peters