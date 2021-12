Kolumne „Dresdner Stimmen“: Stern über Corona

Dresden

Am Anfang hielt ich es für Faulheit, dass ich ihm nicht abnahm. Also hing er weiter. Und strahlte weiter sein warmes Rotgelb den Januar hindurch. Gut, dieser Monat gilt noch als Weihnachtszeit. Doch auch im Februar leuchtete er, unter seinen Zacken das Lernen der Kinder im Homeschooling, die Nachrichten vom Sterben auf den Intensivstationen, das Eingesperrtsein, draußen Schnee und die Welt schien wie eingefroren. Es folgte der Frühling und mit ihm die Hoffnung, dass Corona ein Ende haben könne. Er aber blieb an der Decke unseres Zimmers. Die Gesprächspartner in den Videokonferenzen lachten schon. Wissend, wie mir schien. Ein Adventsstern im Mai.

Adventssterne haben den Abflug verpasst ...

Dann rückte der Sommer heran, der zweite mit dem Virus. Die Kinder durften wieder in die Schule und feiern, man ließ sich impfen und es schien, als sei alles machbar: Ein Ende dieser Pandemie, ein Ende dieses atemlosen Leidens und Sterbens. Die Vernunft besiegt alles. Der Stern aber schien weiter. Nur sah man seine Strahlen kaum noch in der Sommersonne.

Ich dachte, das sei bloß bei uns so. Aber oben auf dem Balkon der Nachbarn, in den Zimmern von Freunden und in Fenstern auf dunklen Straßen: Da gab es noch mehr Adventssterne, die den Abflug verpasst zu haben schienen. Die einfach da blieben. Das ganze Jahr. Dieses ganze Corona-Jahr.

... weil wir sie brauchten

Irgendwann hörte ich auf, es für Faulheit zu halten. Oder für Zufall. Mir schien, als hätte der Stern sich festgesetzt. Oder die Menschen hätten ihn festgehalten. Vielleicht ohne sich viel dabei zu denken, so wie ich. Es ist einfach passiert. Weil wir ihn brauchten.

Jetzt ist wieder Advent. Und wieder deckt Corona den Zauber dieser Zeit zu mit Ängsten und Streit, Trotz und Trauer. Die Nerven liegen blank, noch empfindlicher als sonst in den dunklen Tagen. Aber der Stern brennt noch. Je dunkler es wird, desto heller ist sein Licht wieder zu sehen. Er leuchtet, als sei er für genau diese Situation gemacht. Für einen Advent, der wortwörtlich übersetzt nichts anderes heißt als: Ankunft. Nur wo?

Gott trägt das Schwere mit

Schaut man auf den Anfang allen Advents, dann gibt es keinen Zweifel: Die Ankunft liegt im Finstern. Bei Menschen in Not, so erzählt es die Bibel, fing der Advent an. Der unfassbare Gott wurde klein wie ein wehrloses Kind in Armut. Er brachte keinen Superimpfstoff für das Ende allen Elends, allen Streits und aller Ängste – er war nur da. Mitten unter jenen, die Schweres zu tragen hatten. Und trug es mit ihnen. Dass es heute nicht anders sei – das ist der letzte Grund des adventlichen Lichts, das noch immer Menschen berührt. Von ihm her scheinen all die Adventssterne in die Herzen.

Zweifel, Vernunft, Angst – Hoffnung

Aber ob sie durch die Haut in die Seelen dringen, das ist eine ganz andere Frage. Hoffnungslosigkeit kann hart machen. Auch das zeigen diese Tage in überscharfen Konturen. Die Einen kultivieren den Zweifel – doch bleibt er das letzte Prinzip, ist er ein Brunnen, auf dessen letzter Sohle nur ein matschiger Morast wartet. Nichts was trägt, was Schönes gleich gar nicht. Die Anderen klammern sich an das Versprechen der Vernunft (und meinen damit oft genug ganz eigentlich ihre Eigene). Mit der Grazie dieser Göttin der Aufklärung blicken sie hinab in die Niederungen der Welt und schütteln die Köpfe: Wie können die Unvernünftigen nur. Sie haben recht, aber vom Wesen des Menschen haben sie wenig verstanden.

Adventssterne sollten nicht nur in der Weihnachtszeit leuchten (wie hier auf dem Markt in Weimar), sondern so lange, wie wir ihr Licht brauchen, findet Kolumnist Andreas Roth. Quelle: Martin Schu/dpa-Zentralbild/dpatt

Die Dritten schließlich haben schlicht Angst. Oder alle Hände voll zu tun. Oder Luftnot. Man findet sie in diesen Wochen oft auf Intensivstationen. Oder unter den Angehörigen der Menschen, die dort liegen. Sie kämpfen um Leben und gegen den Tod, oder gegen die Kraftlosigkeit, diese elende Lähmung, die das Virus über viele Kranke bringt. Dass er bei diesen Menschen auch die Hoffnung lähmt, ist leicht zu verstehen.

Ein Licht in der Finsternis

Über all diesen Menschen gehen nun wieder Adventssterne auf. Vielleicht aufgehängt von Menschen, die mitleiden, Hände halten, Streit ertragen, die es zerreißt dabei. Ein stummes Zeichen einer stummen Hoffnung. Dass da noch ein Licht ist in der Finsternis. Dass jemand mitten im Leid etwas mitträgt. Gläubige Menschen nennen es Gott, oder Jesus, dieses Kind des Advents, der da ankommt. Andersgläubige Menschen spüren diese Kraft manchmal auch so, ohne ihr einen Namen geben zu können. Oder zu wollen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber ein Strahlen braucht keinen Namen, um es zu spüren. Es ist ein anderer Aggregatzustand von Zuwendung, der das Medium des Kopfes nicht benötigt. Es ist nur fassbar in einem Bild, aus dem etwas strahlt. Wie in einem Adventsstern.

So lange soll der Stern hängen bleiben

Sein Licht sieht man am besten in der Dunkelheit. In dunklen Zeiten wie diesen. Solche Zeiten sind der Ernstfall von Advent. In ihnen darf der Advent auch länger dauern, über die vier Wochen vor Weihnachten hinaus. Vielleicht ein ganzes Jahr oder mehr. Wer weiß schon, wie lange das Virus noch um die Welt zieht. So lange soll der Stern hängen bleiben.

Andreas Roth ist Theologe, Autor und freiberuflicher Journalist.

Von Andreas Roth