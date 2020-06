Dresden

Personen aus den linken Spektrum haben in Löbtau die Columbusstraße in „ Berta-Cáceres-Straße“ umbenannt. Die „Antifaschistische Initiative Löbtau“ will damit ihre Kritik an den Kolonialspuren in der Stadt verdeutlichen und sich mit den antirassistischen „ Black Lives Matter“-Protesten in den USA und weltweit solidarisieren, heißt es in einer Erklärung. Berta Cáceres war eine honduranische Menschenrechts- und Umweltaktivistin, die 2016 in ihrem Haus ermordet wurde. Der Seefahrer Christopher Columbus gilt als der Entdecker von Amerika.

Besonders für „weiße“ Deutsche sei es notwendig, die kolonialen Spuren in der Stadt aufzuarbeiten, erklärte ein Sprecher der Initiative. „Wir wollen mit der Umbenennung der Columbusstraße einen Teil dazu beitragen.“ Der Ort Columbusstraße sei dabei bewusst gewählt worden. Straßennamen würden nicht nur zur Orientierung im Verkehr dienen, sondern seien auch Symbole des Gedenkens. „Sie spiegeln verschiedene Perspektiven auf Geschichte wider.“

Anzeige

„Koloniale Verantwortung“ von Columbus kaum thematisiert

Die „koloniale Verantwortung“ von Columbus werde kaum thematisiert, so der Sprecher. In der Schule werde eher das Bild eines „Abenteurers“ vermittelt und die Rolle des Seefahrers in der Verschleppung und Unterdrückung von Millionen Menschen nicht beachtet. „Die Seefahrten von Columbus, und die Ankunft der Europäer auf dem amerikanischen Kontinent hatten die Ermordung und Versklavung der indigenen Bevölkerung zur Folge. Durch den rassistischen und imperialistischen Machtanspruch der Europäer werden seit Jahrhunderten Menschen ihrer Lebensgrundlagen beraubt und ermordet”, definiert die „Antifaschistische Initiative“ ihr Geschichtsbild.

Weitere DNN+ Artikel

Berta Cáceres sei mit ihrem Kampf für Humanismus und Menschenrechte ein echtes Vorbild für die Gesellschaft. „Wir wollen sie würdigen und darauf aufmerksam machen, dass die Funktion von Columbus in der kolonialen Ausbeutung von schwarzen Menschen in der Geschichte mehr beleuchtet werden muss. Wir finden, dass hier auch Verantwortliche der Stadt aktiv werden und schauen müssen, wie wir als Stadtgesellschaft mit Kolonialstraßennamen umgehen“, so der Sprecher.

Von Thomas Baumann-Hartwig