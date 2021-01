Köpping gefährdet Ihre Gesundheit – der DNN-Wochenkommentar

Dresden

Was haben der Kanute Tom Liebscher und Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) gemeinsam? Beide haben seit Monaten ein großes Ziel vor Augen. Liebscher möchte im Sommer in Tokio Olympiagold gewinnen. Köpping muss die Logistik für eine Massenimpfung auf die Beine stellen. Der große Unterschied ist: der Kanute arbeitet seit Monaten konsequent auf sein Ziel hin. Köpping hingegen hat einen glatten Fehlstart hingelegt.

Sachsens Impfportal ist ein Rohrkrepierer

Anfang der Woche ging das Online-Portal zur Terminvergabe in den 13 sächsischen Impfzentren ans Netz – und brach prompt zusammen. Warum wundert uns das nicht? Ja, wenn schon das Onlineportal Lernsax für ein paar hunderttausend Schüler nicht stabil läuft, wie soll man da hoffen, dass die impfwillige Bevölkerung ins Netz kommt? Die Server waren überlastet oder wie es offiziell hieß, eine „Abweisungsautomatik“ habe die Server vor zu vielen Anfragen, vulgo: dem gemeinen Sachsen, geschützt. Man höre und staune: Frau Minister sorgt sich um die Technik, nicht um den Bürger. Soll der doch vor dem Computer sitzen, bis er schwarz wird. Und wenn er sich doch irgendwann registrieren konnte, hieß es häufig: „Aufgrund der aktuellen Auslastung der Impfzentren und der verfügbaren Impfstoffmenge können wir Ihnen keinen Termin anbieten. Bitte versuchen Sie es in ein paar Tagen erneut.“ April, April mitten im Januar.

Anzeige

Mit heißer Nadel gestrickt statt langfristig vorbereitet

Ins Bild passt, dass eine telefonische Anmeldung bis heute nicht möglich ist. Wegen „technischer Probleme“. Aha!? Seit Monaten war klar, dass intensiv an Impfstoffen geforscht und ein solcher in nicht allzuferner Zeit zur Verfügung stehen wird. Nur wann genau war unklar. Im Sommer hätte Köpping eine bürgernahe, heißt: funktionierende Registrierung online und telefonisch auf den Weg bringen können. Die Impfwilligen wären in aller Ruhe erfasst worden, lange bevor der Impfstoff da war, und hätten später ihre Termine bekommen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Köpping selbst räumt ein, dass „mit der heißen Nadel“ gestrickt wurde. Kann passieren, wenn man seinen Allerwertesten nicht rechtzeitig in Bewegung setzt. Mit ihrem Chaos aber gefährdet ausgerechnet die Gesundheitsministerin die Gesundheit ihrer Mitbürger. Die Frau ist nicht mehr tragbar. Wenn Tom Liebscher sich so vorbereiten würde, wäre er in Tokio im Vorlauf draußen. Aber keine Bange: Der Mann ist Profi.

Ein schönes Wochenende

Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel