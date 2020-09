Dresden

Bebauungsplan-Verfahren in komplexen städtebaulichen Strukturen dauern eher drei als zwei Jahre. Wenn die Eigentümer der Grundstücke parallel schon Bauanträge stellen, dann könnte es noch fünf Jahre bis zu den ersten fertigen Gebäuden am Königsufer dauern, erklärt Anja Heckmann, Abteilungsleiterin im Stadtplanungsamt. So geht es weiter am Neustädter Markt und am Königsufer.

Welche Gebiete stehen eigentlich zur Debatte?

Die Stadtverwaltung hat vier Bereiche definiert. Das Gebiet zwischen Japanischem Palais und dem Bilderberg Bellevue Hotel, das Königsufer zwischen dem Hotel und dem Blockhaus, den Neustädter Markt und das Königsufer von der Augus­tusbrücke bis zum Carolaplatz.

Um welche Zeiträume geht es bei den Plänen?

Die Stadtplaner arbeiten an einem Bebauungsplan. Dieser soll laut Heckmann im nächsten Jahr dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau vorgelegt werden. Der Ausschuss soll die Offenlage beschließen. Das ist der erste Schritt zu einem rechtskräftigen Bebauungsplan, der in drei Jahren fertig sein könnte. Wenn die privaten Grundstückseigentümer parallel schon an Fassaden und Baugenehmigungen arbeiten, könnte sofort gebaut werden, wenn der Stadtrat den Plan beschlossen hat. 2025 wären die ersten Gebäude fertig.

Welche Bereiche kommen zuerst an die Reihe?

Beim Königsufer zwischen Blockhaus und Hotel hat es schon die ersten Gespräche mit den Grundstückseigentümern gegeben. Hier sollen die im Krieg zerstörten barocken Bürgerhäuser als Leitbauten rekonstruiert werden. Für den Neustädter Markt ist ein freiraumplanerisches Verfahren vorgesehen.

Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Umsetzung?

Da sich die Flächen am Königsufer in Privatbesitz befinden, gelte das Prinzip „Freiwilligkeit“, sagt Heckmann. Die Bauherren sollen aber Architektenwettbewerbe ausloben und Gestaltungsgrundsätze an die Hand bekommen. Beim Neustädter Markt, so Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen), prüft das Landesamt für Denkmalschutz, ob die gesamte Anlage unter Schutz gestellt werden soll. Gegenwärtig stehen bereits die beiden Brunnenanlagen unter Denkmalschutz. Wenn dieser Status auf den gesamten Platz ausgedehnt wird, hätte das auch Folgen für die Gestaltung. „Es ist auch eine Geldfrage“, sagt der Baubürgermeister. Für die Instandsetzung der Brunnen und die Platzgestaltung müssten Mittel in den Haushalt eingestellt werden. Ob das gelingt, ist offen.

Steht unter Denkmalschutz: Dieser Brunnen am Neustädter Markt. Quelle: Anja Schneider

Was passiert mit den anderen Abschnitten?

Für diese Bereiche werden noch weitere Ideen gesucht. Der Sieger des groß angelegten Ideenwettbewerbs hat für den Bereich um das Japanische Palais ein Gebäude mit geringen Abständen zur vorhandenen Bausubstanz vorgesehen. Das ist durchaus umstritten. „Hier müssen wir die Pläne noch qualifizieren“, sagt die Abteilungsleiterin. Gleiches gilt für den Carolaplatz. Auch hier seien die vorgeschlagenen Lösungen noch unbefriedigend.

Was wird mit der Großen Meißner Straße?

Der riesige Verkehrsraum muss kleiner werden. Nur wie? Wenn Fahrspuren vom Netz genommen werden, kommt es zu gravierenden Auswirkungen auf anderen Trassen wie der Antonstraße. Straßenbahnen würden im Stau stehen. Es gibt Überlegungen, die Straßenbahntrasse in den nördlichen Bereich zu verlegen und so in Verbindung mit behindertengerecht ausgebauten Haltestellen in den Neustädter Markt zu integrieren. „Wir schauen uns auch die Verkehrsprognose für 2030 noch einmal gründlich an“, erklärt Schmidt-Lamontain. Die Stadt prüft im Auftrag des Stadtrats auch eine Tunnelvariante mit Einfahrten am Japanischen Palais und am Finanzministerium.

Was wird mit den Wohnhäusern von Vonovia ?

Der Wohnungskonzern Vonovia saniert die heruntergekommenen Gebäude auf der Seite, auf der sich das Eiscafé Venezia befindet. Dort wird es keinen Durchbruch in Richtung Sarrasanistraße geben. „Das würde zwei Wohnblöcke kosten und der Weg endet am Zaun der Kita. Das kann man keinem Menschen vermitteln“, sagt Schmidt-Lamontain. Auf der anderen Seite (Brauhaus Watzke) prüft die Stadt weiter einen Durchbruch zur Rähnitzgasse. Die Pläne könnten scheitern, falls die gesamte Anlage unter Denkmalschutz gestellt wird.

Wird das Neustädter Rathaus wieder aufgebaut?

Dafür gibt es keine Pläne. Es müssten intakte Wohngebäude abgerissen werden. Das ist nicht vermittelbar.

Was passiert mit den Ergebnissen des Wettbewerbs?

Dresden hat in den vergangenen zwei Jahren mit der Bürgerbeteiligung zu Königsufer und Neustädter Markt bundesweit für Aufsehen gesorgt. So weit ging Bürgerbeteiligung in einem Planverfahren wohl noch nie. Die Stadt will die drei Preisträger in die weiteren Planungen einbinden. Die Wettbewerbsergebnisse hat die Stadt jetzt in einer Broschüre zusammengefasst. Diese ist erhältlich im Stadtbezirksamt Neustadt, im Neuen Rathaus, im Stadtplanungsamt im World Trade Center, Freiberger Straße 39, 3. Etage, Foyer Plankammer und im Zentrum für Baukultur im Kulturpalast.

Warum wird der Neustädter Markt nicht bebaut?

Der Siegerentwurf hatte neue Baukörper vorgeschlagen. Laut dem Baubürgermeister gab es bei der Bürgerbeteiligung aber auch starke Stimmen, die sich einen öffentlichen Freiraum wünschen, aber keine neuen Gebäude. „Der Stadtrat hat deshalb entschieden, mögliche Neubauten zurückzustellen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig