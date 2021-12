Dresden

Der regionale Versorgungskonzern Sachsen Energie drängt auf einen raschen Ausbau der Königsbrücker Straße. „Wir sehen bei unserer Trinkwasserleitung einen dringenden Erneuerungsbedarf“, erklärte Nora Weinhold von Sachsen Energie. Das Unternehmen hat unter der Königsbrücker Straße alle Medien anliegen: Strom, Gas und Trinkwasser. Das größte Problem bestehe bei den Trinkwasserleitungen, so Weinhold.

„Wir können Schäden nicht mehr ausschließen“

„Wenn sich der Ausbau weiter hinzieht, können wir Schäden nicht mehr ausschließen“, konstatiert die Sprecherin. „Wir müssen auf eine zeitnahe Sanierung drängen, um Konsequenzen für die Anwohner zu vermeiden.“ Sowohl die Transportleitungen als auch die Versorgungsleitungen seien erneuerungsbedürftig. „Wir stehen gegenüber unseren Kunden in der Pflicht und müssen dieser auch gerecht werden“, so Weinhold.

Die Gasleitung unter der Königsbrücker Straße hat das Unternehmen bereits 2010 erneuert. „Da mussten wir unbedingt tauschen.“ Gleiches sei auch bei der Trinkwasserleitung demnächst der Fall. „Die Nutzungszeit ist an der Grenze. Wir müssen handeln.“

„So kann es nicht weitergehen“

Die Stadtratsfraktion Die Linke fordert Tempo von allen Beteiligten. „So wie bisher kann es nicht weitergehen“, erklärte Linke-Bauexperte Tilo Wirtz. Sollten die Trinkwasserleitungen vor der eigentlichen Sanierung der Königsbrücker Straße geflickt oder ausgetauscht werden müssen, würden neben doppelten Sperrungen der Straße auch verlorene Kosten in Form von Flickschustereien drohen. „Das dürfte in die Millionen gehen“, schätzt Wirtz.

Sollte ein schneller Planfeststellungsbeschluss nicht absehbar sein, sollte die Stadt eine weitgehend genehmigungsfreie Sanierung im Bestand ins Auge fassen. Das lehnt Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) entschieden ab. Er geht davon aus, dass die Landesdirektion Sachsen (LDS) ei­nen rechtmäßigen Planfeststellungsbeschluss erlassen wird, der auch einer gerichtlichen Nachprüfung standhält.

Oskarstraße war ein Sonderfall

Wirtz hatte auf das Verfahren zur Oskarstraße in Strehlen verwiesen. Dort hatte das Oberverwaltungsgericht in Bautzen auf eine Klage von Anwohnern hin einen Baustopp verhängt. „Das war ein Sonderfall“, erklärte Kühn. Aufgrund eines formalen Fehlers im Planfeststellungsverfahren musste die Stadt die Umweltverträglichkeit erneut nachweisen und die Pläne ein weiteres Mal öffentlich auslegen. „Aber letztlich wurde die Oskarstraße exakt so gebaut, wie es von Anfang an geplant war“, so Kühn.

Das Straßen- und Tiefbauamt hat bereits 3,25 Millionen Euro an Planungskosten für die Königsbrücker Straße ausgegeben, erklärte Kühn auf Nachfrage. Die Landesdirektion Sachsen hat am Freitag mit einer Online-Konsultation begonnen, die in der Pandemie das sonst übliche öffentliche Erörterungsverfahren er­setzt. Alle Beteiligten erhalten bis zum 28. Januar 2022 die Gelegenheit, ihre Positionen zu den von der Stadt vorgelegten Planungen vorzutragen. Danach wird die LDS die Online-Konsultation auswerten, die Positionen der Beteiligten rechtlich prüfen und eine Abwägungsentscheidung treffen.

Aktuelle Stunde im Stadtrat

Wirtz kritisierte den Termin der Anhörung, der mitten in die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel fällt. Die Linken im Stadtrat haben Akteneinsicht zum Fall Königsbrücker Straße beantragt, um sich Klarheit über den Terminverzug und mögliche Genehmigungsrisiken zu verschaffen, wie Wirtz erklärte. „Ob, wie die LDS mitteilt, mit der Anhörung die Genehmigung ei­nen Schritt näher rückt, bedarf der Überprüfung.“

Außerdem soll sich der Stadtrat auf seiner Sitzung am 27. Januar auf einer Aktuellen Stunde mit den Perspektiven der Königsbrücker Straße befassen. Einen entsprechenden Antrag haben die Linken jetzt eingereicht.

Von Thomas Baumann-Hartwig