Dresden

Die Bürgerinitiative „Königsbrücker muss leben!” veranstaltet am Freitag um 17 Uhr eine Demonstration durch das Hechtviertel und die Neustadt. Im Mittelpunkt steht der vierspurige Ausbau der Königsbrücker Straße. Die Initiative will über die Folgen des Ausbaus informieren und dagegen protestieren.

Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Schauburg, Königsbrücker Straße 55. Die Route verläuft über die Königsbrücker Straße entlang der Tannenstraße zum Königsbrücker Platz. Dort findet eine Zwischenkundgebung statt. Weiter geht es über die Rudolf-Leonhard-Straße und den Bischofsweg zur Flatterulme K49. Dort gibt es eine zweite Zwischenkundgebung. Von der Katharinenstraße geht es über die Alaunstraße zur Scheune. An diesem Punkt findet die letzte Kundgebung statt. Über den Bischofsweg endet die Demo wieder an der Schauburg.

Im Planfeststellungsverfahren zur Königsbrücker Straße gibt es knapp 5000 Unterschriften bei der Sammeleingabe der Bürgerinitiative. Zusätzlich sind mehr als 3000 persönliche Eingaben eingegangen. Dies sieht die Initiative als Zeichen dafür, dass die Menschen in der Neustadt und im Hechtviertel keinen Ausbau auf der Königsbrücker Straße wollen.

www.koenigsbruecker-muss-leben.de

