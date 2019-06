Dresden

Nachwuchs im Dresdner Zoo: Das Koala-Weibchen Sydney, das erst vor knapp zwei Monaten ihr neues Zuhause in der Landeshauptstadt bezogen hat, trägt seit etwa vier Tagen ein kleines Jungtier in ihrem Beutel.

Beutel ist leicht geschwollen

Beobachtet hätte man die Geburt zwar nicht, aber alle Zeichen deuten darauf hin, dass man von Zuwachs in der Koala-Familie sprechen kann, so Revierleiter Olaf Lohnitz. Sydney verhält sich anders, ist zurückhaltender und nicht mehr so kontaktfreudig. Auch der Beutel ist – aus der Nähe betrachtet – leicht geschwollen.

Bevor die Besucher das Jungtier zu sehen bekommen, dauert es noch eine ganze Weile. Die sogenannte Beutelträchtigkeit dauert noch etwa sechs Monate. Der Vater Mullaya wird mit dem Nachwuchs nichts zu tun haben. Er wurde nur für kurze Zeit, als Sydney eindeutiges Interesse zeigte, zur Paarung zu ihr gelassen.

Entwicklung beobachten

Ob das Jungtier sich gut entwickelt und der Beutel dicker wird, werden die kommenden Wochen zeigen. Wenn alles klappt, kann der Koala-Nachwuchs zur Weihnachtszeit von den Zoo-Gängern besucht werden.

Von mb