Dresden

Die Kämpfer für das längere gemeinsame Lernen werden vielleicht nochmal die Korken knallen lassen. Nach langem Ringen gehen jetzt in Dresden die ersten Gemeinschaftsschulen an den Start.

Dazu zählt die Universitätsschule, die an der Cämmerswalder Straße bislang als Grundschule und Oberschule unterwegs ist. Sie wird vom kommenden Schuljahr an die Ausbildung von der Einschulung bis zum Abitur anbieten. Die zweite Bildungseinrichtung ist die Gemeinschaftsschule Albertstadt, die sich selbst „Campus Cordis“ nennt.

Erfolg für Bürgerinitiative

Für beide Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt hat der Stadtrat Ende November beschlossen, dass die Stadt beim Land den Antrag auf Umwidmung in eine Gemeinschaftsschule stellen soll. Diese Möglichkeit besteht erst seit einer Änderung des Schulgesetzes durch den Landtag. Für den Anstoß dazu sorgte die Bürgerinitiative „Gemeinsam länger lernen in Sachsen“ mit einem Volksantrag, der mehr als die nötigen 40 000 Unterstützer-Unterschriften fand. Insgesamt schlossen sich 50 120 Sachsen dem Anliegen des Vereins an, Kinder nicht schon nach Klasse 4 auf verschiedene Bildungswege zu differenzieren. Schließlich stimmte daraufhin auch der Landtag für eine entsprechende Änderung des Schulgesetzes.

Dies ist nun erstmals für die Aufnahme von Kindern für das nächste Schuljahr in Dresden von Bedeutung. Gleichzeitig stellt es Eltern vor Fragen, die vom Freistaat erst in den letzten Tagen geklärt worden sind. An der Universitätsschule können Kinder in der 1. Klasse starten und künftig bis zum Abitur dort bleiben oder früher die Kurve nehmen und mit einem Realschulabschluss (Oberschule) beispielsweise nach zehn Jahren zu einer Berufsausbildung wechseln. Zugangsprobleme gibt es bei dieser Konstellation nicht.

Bildungsempfehlung an Gemeinschaftsschule?

Bei der bisherigen 151. Oberschule liegt die Sache etwas anders. Hier geht es erst ab der 5. Klasse los. Die Schule wird daher als Gemeinschaftsschule mit der 148. Grundschule kooperieren. Diese Schule in der Neustadt ist zweizügig. Die Gemeinschaftsschule soll vierzügig sein. Selbst wenn alle Grundschüler der 148. auf den „Campus Cordis“ wechseln, wäre Platz für weitere zwei Klassen von Kindern aus anderen Grundschulen – also locker 50 Schüler. Auch an der Unischule können sich Kinder nach der 4. Klasse noch anmelden, weil sie ab 5. Klasse von drei- auf vierzügig wechselt.

Brauchen Interessenten dafür dann eine Bildungsempfehlung fürs Gymnasium, wenn sie das Abitur anstreben wollen? Wohin werden sie umgelenkt, wenn der Platz nicht reicht?

Nach Auskunft des Landesamtes für Schule und Bildung kann die Anmeldung an einer Gemeinschaftsschule unabhängig von der erteilten Bildungsempfehlung erfolgen. „Es können sich also Schüler mit Bildungsempfehlung für die Oberschule oder das Gymnasium anmelden“, erklärte Petra Nikolov aus der Pressestelle gegenüber DNN.

Wohin geht die Umlenkung?

Bei der Anmeldung an der Gemeinschaftsschule sei auch der später angestrebte Abschluss noch nicht relevant. „Erst zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres der Klassenstufe 6 entscheiden die Eltern auf Empfehlung der Klassenkonferenz und nach Beratung durch die Schule über eine erstmalige Zuordnung zu einem Anforderungsniveau in den Differenzierungsfächern.“ In bestimmten Fächern werden damit dann innerhalb einer Klasse oder Klassenstufe die Anforderungen bei den Aufgaben an den angestrebten Abschluss (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) angepasst.

Sollte eine Aufnahme an der Gemeinschaftsschule nicht möglich sein, weil die Anmeldezahlen zu hoch sind, kann letztlich das Los entscheiden. Wer nicht zum Zug kommt, wird an eine andere Schule umgelenkt. Ist das dann ein Gymnasium oder eine Oberschule, wäre dann an dem Gymnasium doch eine Bildungsempfehlung grundsätzlich nötig?

Zunächst werde geprüft, inwieweit Aufnahmekapazitäten an einer anderen Gemeinschaftsschule bestehen. Die Eltern hätten aber „natürlich die Möglichkeit, wie bei jeder Anmeldung an einer Oberschule oder einem Gymnasium auch, einen Zweitwunsch beispielsweise für eine Oberschule oder ein Gymnasium anzugeben. Nikolov: „Dies wird dann bei erforderlichen Umlenkungen – sofern ausgehend von den dort vorhandenen Kapazitäten möglich – berücksichtigt.“

Leistungserhebung für Gymnasium in Gefahr?

Dann könnte es spannend werden: Anfang März müssen Kinder, die ohne eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium trotzdem den Weg zum Abitur einschlagen wollen, bei einer Anmeldung an einem Gymnasium ein Beratungsgespräch und einen Test absolvieren. Am 11. Februar gibt es die Bildungsempfehlungen. Dann sind Ferien bis 27. Februar. Bis zum 4. März soll die Anmeldung an einer Schule erfolgen. Am 8. März sind die Leistungserhebungen an Gymnasien geplant, für Schüler, die dafür keine Bildungsempfehlung haben. Haben die Gemeinschaftsschulen da schon entschieden, wen sie aufnehmen können und damit auch darüber, wer sich ein anderes, „echtes“ Gymnasium suchen muss?

Ist es dann nicht schon zu spät für die Leistungserhebungen? Petra Nikolov verweist dazu wieder auf die Angabe von Zweit- und Drittwunsch: „Sollte dies bei einem Schüler mit Bildungsempfehlung für die Oberschule ein Gymnasium sein, so wird eine Möglichkeit geschaffen, dass der Schüler vorsorglich an der Leistungserhebung im März 2022 teilnehmen kann.“

Info: Gemeinschaftsschule Campus Cordis Internet: 151-oberschule-dresden.com/, Virtueller Elternabend an der Universitätsschule ist am 2. Februar universitaetsschule.org/events/informationselternabend-kl5-2022/

Von Ingolf Pleil