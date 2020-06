Knast für Schläger: 22-Jähriger verletzte seine Freundin und eine hilfsbereite alte Dame

Dresden

Erik O. und seine Ex-Freundin haben Polizei und Rettungskräfte ganz schön auf Trab gehalten. Streit, Prügel, Polizei, Klinik, Anzeige, Versöhnung, Anzeige zurückgezogen – so verlief zwischen 2018 und 2020 ihr Leben. Der 22-Jährige ist ziemlich jähzornig und prügelte einfach los – er selbst bezeichnete sich als „Monster“. Seine Freundin musste mehrmals ins Krankenhaus. Aber nach jeder Trennung kam die Versöhnung. Den letzten Zoff gab es am 3. Januar, am Donnerstag das juristische Nachspiel am Amtsgericht.

Erik O. räumte ein, dass er seine Freundin mal wieder geschlagen, gewürgt und ihr einen Finger in den Kehlkopf gedrückt hat. „Ich kann mich im Streit nicht zurückhalten.“ Einen Streit hat es gegeben, bei dem es um Geld gegangen sein soll – nur gab es da verschiedene Aussagen. Die junge Frau hatte damals bei der Polizei angeben, dass er sie verprügelt habe, weil sie ihm ihre Geldkarte und den Pin verweigerten habe.

Ein Jahr und sieben Monaten ohne Bewährung

Er habe sie noch mit einem Messer bedroht und ihr dann 150 Euro gestohlen. Nur erzählte die 20-Jährige über die Tat vor Gericht etwas völlig anderes. Glaubhaft war ihre Aussage nicht. Der angeklagte Raub und die räuberische Erpressung konnten dem Angeklagten nicht nachgewiesen werden.

Um Geld ging es auch in der zweiten Anklage. Eine 70-jährige Nachbarin hatte dem Paar Geld geborgt, aber nie zurückerhalten. Als sie an der Tür klingelte, gab ihr Erik O. einen Stoß, sie stürzte zu Boden, er schloss die Tür. „Ich habe mir dabei die Hand und einen Rückenwirbel gebrochen und konnte nicht aufstehen. Ich habe noch immer Schmerzen und kann nicht richtig sitzen und laufen.“

Der einschlägig vorbestrafte Erik O. wurde zu einem Jahr und sieben Monaten ohne Bewährung verurteilt. Und auf ihn kommt noch mehr zu, denn es gibt noch weitere Anklagen wegen Tätlichkeiten gegenüber seiner Freundin.

Von Monika Löffler