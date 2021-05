Klinikranking: Diakonissenkrankenhaus in Dresden vorn mit dabei

Dresden

Das Diakonissenkrankenhaus Dresden gehört zu Deutschlands besten Krankenhäusern. Laut einer Studie des F.A.Z.-Instituts liegt das „Diako“ unter den Kliniken mit 150 bis unter 300 Betten bundesweit auf Rang 22 und innerhalb Sachsens auf Platz 2. In die Bewertung flossen sowohl Daten der aktuell verfügbaren Qualitätsberichte als auch aus Patientenbewertungen von mehr als 2200 Krankenhäusern Deutschlands ein.

Die Qualitätsberichte der Krankenhäuser lieferten objektiv messbaren Kriterien. Anhand derer wurden unter anderem die Qualifikation der Mitarbeiter, das Leistungsspektrum und eine besondere Geräteausstattung bewertet, erklärte Victor Franke, Sprecher des Krankenhauses. Ergänzt wurden diese Daten mit einem gezielten Screening von Bewertungsportalen und Patientenbefragungen.

Verwaltungsdirektor Dr. Matthias Schröter erklärte: „Wir setzen höchste Ansprüche an die Expertise unseres Fachpersonals und unsere medizintechnische Ausstattung. Unsere Qualität ermöglicht uns den kontinuierlichen Ausbau zertifizierter Zentren und eine prägnante onkologische Spezialisierung.“ Mit der Empfehlung von fünf Organkrebszentren bestätigt die Deutsche Krebsgesellschaft diese besondere Expertise. Das „Diako“ leiste einen erheblichen Beitrag für die zertifizierte Versorgung von Krebserkrankungen, so Franke. Nur fünf der 77 Krankenhäuser in Sachsen hätten so viele zertifizierte Organkrebszentren wie das Diakonissenkrankenhaus.

„Die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist vorbildlich“, konstatiert Diako-Rektor Stephan Siegmund. „Die Vielfalt an Häusern mit verschiedenen Ausrichtungen, Größen und Trägern ist ein Erfolgsrezept für eine gesunde Krankenhauslandschaft, wie wir sie in Deutschland haben.“ Den kontinuierlichen Rückgang kleinerer und freigemeinnütziger Krankenhäuser würden daher viele Experten mit Sorge betrachten. Dem gegenüber stehe die außergewöhnlich große Beliebtheit des Diakonissenkrankenhauses bei Patienten und Beschäftigten. Zahlreiche Erhebungen zur Patientenzufriedenheit würden bestätigen: Die besondere Zuwendung, die im Diako gelebt werde, sei heute gefragter denn je, so Franke.

Von Thomas Baumann-Hartwig