Dresden

Am Dresdner Uniklinikum sind im vergangenen Jahr 2626 Babys auf die Welt gekommen. Darunter waren 132 Zwillingsgeburten sowie eine Drillingsgeburt. Wie Professorin Pauline Wimberger, Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, mitteilt, konnten trotz Coronapandemie die Väter jederzeit bei der Geburt dabei sein. „Auf der Geburtsstation sind derzeit jedoch Besuche nicht möglich und andere Schutzmaßnahmen tragen zur Sicherheit bei“, ergänzt sie.

Mehr als 400 Babys zu früh geboren

Tilda war das letzte Baby, das 2020 im Uniklinikum zur Welt kam. Leider hatte sie es etwas zu eilig und zählte mit ihren 600 Gramm und 35 Zentimetern zu den „extrem unreifen Frühgeburten“, wie die Mediziner es nennen. Insgesamt wurden in der Klinik 409 Babys zu früh geboren. Das Uniklinikum ist das Perinatalzentrum mit der höchsten Versorgungsstufe für Dresden und Ostsachsen. Das bedeutet, die Mediziner kümmern sich nicht nur um die werdenden Mütter, auch bei Risikoschwangerschaften, sie versorgen auch zu früh geborene oder kranke Babys.

Während die klinische Betreuung von Schwangeren und zu früh oder krank geborenen Kindern in den letzten Jahrzehnten optimiert werden konnte, rückt nach Aussagen der Verantwortlichen nun die Prävention mehr in den Vordergrund. Dafür laufen aktuell zwei Projekte am Zentrum für feto/neonatale Gesundheit am Dresdner Uniklinikum. Dazu gehört der Feto-Neonatale Pfad. Hier werden Frauen mit einer Risikoschwangerschaft ab der zehnten Schwangerschaftswoche fachübergreifend betreut. Das kann ein erhöhtes Risiko für eine Schwangerschaftsvergiftung sein, aber auch eine Wachstumsverzögerung des ungeborenen Kindes.

Risikoschwangere werden intensiv betreut

Seit Januar 2020 werden die Frauen bei niedergelassenen Frauenärzten, Pränatalmedizinern, Geburtshelfern, Neonatologen und Psychologen des Uniklinikums betreut. Nach der Geburt ermöglichen die niedergelassenen Kinderärzte im ersten Lebensjahr eine spezielle Nachbetreuung für die Kinder. Die Wirksamkeit dieser Versorgung wird derzeit im Rahmen eines Projektes geprüft. Das ist notwendig, damit das Angebot künftig von den Krankenkassen finanziert werden kann. Die ersten Kinder aus diesen betreuten Schwangerschaften sind bereits gesund zur Welt gekommen, informieren die Verantwortlichen.

Ein weiteres Projekt hat das Zentrum für feto/neonatale Gesundheit zusammen mit der AOK Plus gestartet. Das Versorgungsnetz „Sichere Geburt: Koordinierte, fächerübergreifende, interdisziplinäre Versorgung Schwangerer, Neugeborener und deren Familien in Ost-Sachsen“ soll die hochschulmedizinische Expertise künftig auch Schwangeren im ländlichen Raum verfügbar machen. So sollen unter anderem Kinderärzte in Partnerkliniken per Videoschalte bei der Erstversorgung kranker Neugeborener oder bei der Weiterbetreuung nach komplizierten Geburten unterstützt werden. Technische und logistische Voraussetzungen dafür werden derzeit in den Pilotkliniken Hoyerswerda und Kreischa geschaffen.

Weniger Geburten am St.-Joseph-Stift

Im Dresdner Krankenhaus St. Joseph-Stift sind im letzten Jahr 1572 Kinder zur Welt gekommen, darunter war eine Zwillingsgeburt. Damit bleibe laut Sprecherin des Krankenhauses die Zahl der Entbindungen leicht unter der des Vorjahres. 2019 waren es 1601 Geburten. Die meisten Kinder kamen im August und September zur Welt. Insgesamt hatten die 827 Jungs die Nase vorn, Mädchen waren es 745. Die beliebtesten Vornamen waren Charlotte, Lina, Clara, Frieda und Johanna. Die Jungs bekamen am häufigsten die Namen Emil, Lukas, Arthur, Henry oder Matteo. Henri läutete das neue Geburtenjahr am St.-Josephstift am Neujahrstag um 2.30 Uhr morgens ein.

Auch hier am Krankenhaus St. Joseph-Stift war es jederzeit möglich, eine Begleitperson zur Geburt mitzubringen. Dafür musste diese jedoch einen negativen Antigentest vorweisen können, der bei der Aufnahme in den Kreißsaal durchgeführt wurde. Da die Geburtsvorbereitungs- und Stillkurse nicht stattfinden konnten und auch nach wie vor nicht können, hat das Krankenhaus im Sommer die wichtigsten Infos in ein Video gepackt. Dort können sich die werdenden Eltern bei einem virtuellen Kreißsaalrundgang auch ein Bild von der Vor-Ort-Situation machen.

Diako: Mediziner stellten sich neuen Herausforderungen in der Geburtshilfe

Im Diakonissenkrankenhaus kamen trotz Corona mehr Babys als sonst zur Welt. Mit 1422 Geburten waren es 14 mehr als 2019. „Während dieses Jahres standen wir vor der Herausforderung, unter den strengen Hygienevorschriften eine sichere und dennoch zugewandte geburtshilfliche Begleitung zu realisieren“, sagt Chefärztin Ágnes Zirkel. Dies sei gelungen, auch durfte hier jederzeit eine Begleitperson mit zur Geburt. Vorbereitende Kurse wurden online angeboten, ebenso ein virtueller Kreißsaal-Rundgang.

Städtisches Klinikum : Geburten nur noch am Standort Neustadt

Im Städtischen Klinikum sind 2020 1766 Kinder auf die Welt gekommen, informiert eine Sprecherin des Klinikums. Aufgrund der Coronapandemie entschieden die Mediziner im vergangenen Jahr, Geburten vorrangig am Standort Neustadt zu betreuen. Wie der kaufmännische Direktor Marcus Polle im DNN-Interview vom Juli sagte, seien die Geburten am Standort Friedrichstadt mit 550 im Jahr 2019 eh sehr wenig gewesen. Am Standort Neustadt ist es jederzeit möglich, eine Begleitperson zur Geburt mitzubringen. Anschließend darf nur diese die Mutter auf der Wochenstation für eine Stunde pro Tag besuchen. Derzeit gibt es sechs Familienzimmer und die Partner dürfen das Krankenhaus erst bei der Entlassung ebenfalls verlassen, um das Infektionsrisiko von außen zu minimieren, heißt es auf der Internetseite.

Von Lisa-Marie Leuteritz