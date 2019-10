Dresden

Wer am Montag seinen angestammten Parkplatz in der Dresdner Innenstadt ansteuern wollte, musste sicher mehrmals tief durchatmen. Lange Schlangen vor den Parkhäusern und an den Ladenkassen: Zahlreiche Nachbarn nutzten den tschechischen Nationalfeiertag, um in Dresden ausgiebig shoppen zu gehen. „Gefühlt sind es 50 Prozent tschechische Besucher“, sagte Jürgen Wolf, Chef der Centrum Galerie, gegenüber den DNN.

Doch für das Team des Einkaufszentrums ist der Ansturm nicht neu. „Für uns ist wichtig, dass der Service stimmt. Deshalb haben wir an diesem Tag eine tschechisch sprechende Hostess im Haus, an die sich die Besucher wenden können“, sagt Wolf.

Das ist dann auch schon alles, was an diesem Tag anders ist, denn: „Die Leute kommen ja nicht wegen uns, sondern zum Einkaufen“, sagt der Galerie-Chef. Auch am Abend walzte eine größere Blechlawine als sonst durch die Stadt, inklusive zahlloser prall gefüllter Shoppingtüten.

Von DNN