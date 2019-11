TU-Studenten wollen Dresdens größten Hörsaal eine Woche lang bestreiken

Dresden

Mit diesen Plakaten ruft die Gruppe zum Streik auf. Quelle: Uwe Hofmann

Das Audimax im Hörsaalzentrum der Technischen Universität ( TU) Dresden soll ab Montag für eine Woche bestreikt werden. Das plant eine Gruppe von Studenten und Universitätsmitarbeitern, die sich unter der Bezeichnung „hszfuersklima“ zusammengefunden hat. Sie wollen eine Woche lang ein Streikcafé mit offenem Programm in Dresdens größtem Hörsaal einrichten und damit auf Themen wie Klimagerechtigkeit, Umweltschutz und andere gesellschaftliche Themen aufmerksam machen, sagen die Initiatoren. Anlass ist die Klimawoche ab Montag, die am Freitag in einem weltweiten „Global Climate Strike“ gipfelt, zu dem die Bewegung Fridays for Future zum vierten Mal aufruft.

Die Universitätsleitung zeigt sich von den Streikplänen wenig begeistert. 22 Lehrveranstaltungen müssten ausfallen, sagt Hansgeorg Krauthäuser, Prorektor für Bildung und Internationales. Etwa die Hälfte davon von der Fakultät für Maschinenwesen. „Viele davon sind Vorlesungen für Erstsemester, die wir nicht ausfallen lassen können“, sagt Studiendekan Stefan Odenbach. Hinzu kämen noch andere Veranstaltungen, etwa eine Chorprobe. Die nächste Woche geplanten Universitätswahlen, die traditionell unter einer geringen Wahlbeteiligung leiden, wollen die Streikenden ausdrücklich nicht stören, sagt Malte Clausen von der Gruppe „hszfuersklima“.

Von Uwe Hofmann