Klimapolitik: Initiative „Schwarm For Future“ jetzt auch in Dresden

Dresden

Seit einem Monat gibt es auch in Dresden einen Ableger der Initiative „Schwarm For Future“ mit dem Ziel, Politiker zu einer konsequenten 1,5-Grad-Klimapolitik zu bewegen. Dazu sucht die Organisation das Gespräch mit ihnen.

Das erste dieser Gespräche soll am 10. März stattfinden. Um ihren Forderungen zur Anhebung des Kohlendioxidpreises und der Abschaffung von Steuerprivilegien fossiler Brennstoffe Nachdruck zu verleihen, haben die Dresdner Schwärmer zwei Petitionen gestartet. Die Petition im Wahlkreis I hat bisher mehr als 700 Unterstützer, im Wahlkreis II Dresden-Bautzen kamen bisher reichlich 600 Unterschriften zusammen.

Auch in Meißen ging am Freitag eine Petition an den Start. „Den Abgeordneten wurde bei ihrer Wahl der Auftrag erteilt, sich für eine lebenswerte Zukunft aller einzusetzen. Dafür braucht es konsequenten Klimaschutz. Wir wollen die Abgeordneten an ihre Verantwortung erinnern“, sagt Flavien Mercier von Architects For Future Dresden. Dazu brauche man auch die Unterschriften aus den Petitionen, die in die Gespräche einfließen sollen.

Petitionen im Internet: fffutu.re/dresden1, fffutu.re/dresden2, fffutu.re/meissen

Von DNN