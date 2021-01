Noch bis zum 31. Januar ist die Teilnahme am Dresdner Kleingartenwettbewerb 2021 um die „Schönste Kleingartenanlage Dresdens“ möglich. Das Motto lautet „Kleingartenwesen im Wandel – gemeinschaftlich und generationsübergreifend“.

Kleingarten in einer Anlage im Kleingartenpark an der Hansastraße in Dresden. Quelle: Catrin Steinbach