Für die geplanten Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz an der Prießnitz müssen in der Äußeren Neustadt Kleingärten weichen. Konkret handelt es sich um 37 Parzellen des Kleingärtnervereins „ Prießnitzaue“ auf privatem Grund und Boden.

Alternativer Standort für Kleingärten zugesagt

„Im Rahmen der Maßnahme wird für die gesamte Kleingartenanlage ein alternativer Standort angeboten, zu dem der gesamte Verein umziehen kann. Die Anzahl der Parzellen bleibt dabei mindestens erhalten“, heißt es auf Anfrage der DNN von der Dresdner Stadtverwaltung. Wo genau dieser neue Standort sein wird, dazu wollte sich die Stadt noch nicht äußern.

Auch Malika Wichtendahl hat weiß es noch nicht. Die Designerin leitet den Kleingärtnerverein „ Prießnitzaue“.

Kleingärten in der Prießnitzaue sehr gefragt

Die Kleingärten auf der rund 12000 Quadratmeter großen Anlage sind nicht nur alle vergeben, sondern auch stark nachgefragt. „Wir haben derzeit fünf Parzellen, auf denen mehrere Familien zusammen gärtnern“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Zudem bekomme sie im Monat im Schnitt vier Anfragen von interessierten Neustädtern, die in der Prießnitzaue ebenfalls gerne Kleingärtner werden möchten.

Schon weil die Nachfrage so groß ist, setzt sich der Verein Prießnitzaue dafür ein, dass nach Abschluss der Bauarbeiten auf dem Areal wieder gegärtnert werden kann. Die Kleingärtner wissen den Stadtverband der Gartenfreunde hinter sich.

Spielplatz kontra Kleingärten

„Ursprünglich war vorgesehen, dass nach Abschluss der Bauarbeiten am Wasserlauf wieder ein Teil der Gärten bewirtschaftet werden kann. Aber Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Grüne) will jetzt die Bürger entscheiden lassen, was mit dem Gartenland passieren soll. Erste Planungen sehen einen Spielplatz vor“, so Dresdens Kleingärtnerchef Frank Hoffmann bereits 2017 in einem DNN-Interview. Und er kündigte damals Widerstand an.

Zu wenig Gärten für immer mehr Einwohner

Auch jetzt – zwei Jahre später – betont Frank Hoffmann, dass sich der Stadtverband nach wie dafür stark mache, dass ein Teil der Gärten wieder in der Prießnitzaue angesiedelt werde.

Der vor Ort ansässige Verein hat selbst ein Konzept entwickelt, wie das funktionieren könnte. Denn so, wie es jetzt ist, geht es nach Abschluss der Bauarbeiten nicht weiter. Das sei allen klar, sagt Malika Wichtendahl.

Und sie erklärt: „Zwei Drittel der 12 000 Quadratmeter fallen weg, so dass nur etwa 4000 Quadratmeter Fläche bleiben, die terrassenförmig angelegt sein wird. So geht das jedenfalls aus der bisherigen Planung hervor.“

Gärtnern auf Parzellen ohne Zaun und Laube

Das Konzept der Kleingärtner sehe vor, auf der verbleibenden Fläche etwa 20 kleine Gartenflächen anzulegen. Sie sollen nicht durch Zäune getrennt werden und es gebe eine Gemeinschaftswiese. Lauben zu errichten werde nicht möglich sein, „maximal kleine Geräteschuppen“, erläutert die Vorsitzende des Kleingärtnervereins.

Der Verein hat seine Vorstellungen bereits gegenüber Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen und den Verantwortlichen für das Hochwasserschutzprojekt vorgetragen. Eine konkrete Zusage bekam er jedoch nicht. „Frau Jähnigen hat gesagt, dass es trotzdem einen Bürgerentscheid darüber geben wird und dass wir da unser Konzept einbringen sollen“, sagt Malika Wichtendahl.

Aus der Stadtverwaltung heißt es, dass der Lösungsansatz des Landschaftsarchitekturbüros Grohmann für den Altelbarm ... hier nicht angewendet werden“ könne, da es im Hochwasserfall der Prießnitz ganz andere Abflussverhältnisse gebe als bei der Elbe im Altelbarm. Gemeint sind damit die vom Landschaftsarchitekturbüro entwickelten mobilen Wände, an denen man Werkzeugschränke und Sonnensegel befestigen kann.

Wasserrechtliche Genehmigung muss abgewartet werden

Aus der Stadtverwaltung heißt es aber auch: „Ein Teil der Kleingärtner könnte auf der ... Teilfläche wieder neue Gärten anlegen. Dieser Wunsch wurde von diesen auch bereits entsprechend vorgetragen. Der Abstimmungsprozess dazu kann ... aber erst nach Vorlage der wasserrechtlichen Genehmigung beginnen. Im Rahmen dieses Abstimmungsprozesses ist – neben anderen Ideen – dann auch zu klären, ob anstelle der Wiederanlage von Kleingärten ggf. Spielflächen eingerichtet werden.“

