Kleine Kugeln gegen Prostata-Probleme: Ein Dresdner berichtet

Dieses Gefühl, ständig auf die Toilette zu müssen, Schmerzen beim Wasserlassen, es manchmal nicht aufs Klo zu schaffen – Probleme, mit denen sich viele Männer im Alter herumschlagen müssen. Das Problem ist oft eine vergrößerte Prostata. Ein Thema, worüber vor allem ältere Männer nicht gern reden und es ihnen doch immer öfter Probleme macht. Ulrich Voigt kennt diese Sorgen, hat aber kein Problem, von diesen zu erzählen. Es dauerte eine Weile, bis er den richtigen Arzt für sich fand. Doch im Städtischen Klinikum fühlte er sich schließlich verstanden und gut aufgehoben.

Bei den meisten zeigen sich die ersten Prostataprobleme dadurch, dass sie Probleme beim Wasserlassen haben. Diese werden häufig durch eine Vergrößerung der Prostata verursacht. „Die Patienten kommen mit bestimmten Symptomen zu uns. Dazu zählen ständiger oder unkontrollierbarer Harndrang, Schmerzen beim Wasserlassen, ein abgeschwächter Harnstrahl oder auch gar keine Harnausscheidung, was die Gefahr einer Nierenschädigung birgt“, erklärt der Radiologe Nasreddin Abolmaali. Er ist leitender Oberarzt und Facharzt für Radiologie am Städtischen Klinikum.

Nasreddin Abolmaali Quelle: Städtisches Klinikum

Bei Ulrich Voigt verursachte die vergrößerte Prostata keine Probleme beim Wasserlassen, im Gegenteil: „Mein Harndrang wurde oft so akut und schmerzhaft, dass ich auf dem schnellsten Wege die nächste Toilette erreichen musste, damit es nicht in die Hose geht“, erinnert er sich. Dass sich die Probleme mit der Prostata operativ beheben lassen, wusste Ulrich Voigt. Doch dem wollte er sich nicht aussetzen. „Dabei kann ja auch umliegendes Gewebe geschädigt werden, was dann auch die ’heilige’ Gegend des Mannes betreffen kann. Das wollte ich nicht riskieren“, begründet er seine Entscheidung.

„Ich wurde dort völlig falsch behandelt“

Dann sah er im Fernsehen einen Bericht über einen Arzt, der sogenannte Prostata-Arterien-Embolisationen durchführt. Bei diesem Verfahren wird ein Katheter mit weniger als einem Millimeter Durchmesser über die Leiste jeweils links und rechts in eine Arterie der Prostata eingeführt. Durch diesen werden winzige Kunststoffkügelchen in das Blutgefäß gespritzt, die das dann verschließen. Somit schrumpft die Prostata. Das Prozedere dauert maximal zwei Stunden. Das wollte Ulrich Voigt auch.

Beim ersten Dresdner Klinikum, in dem er diese Behandlung durchführen lassen wollte, wurde er nach eigenen Aussagen bitter enttäuscht: „Die meisten Urologen wollen von dieser Methode nichts wissen, weil sie weniger Geld bringt als die großen Operationen. Ich wurde dort völlig falsch behandelt“, sagt er. Schließlich wagte er im Städtischen Klinikum einen zweiten Versuch und traf dort den Radiologen Nasreddin Abolmaali.

Im Dezember letzten Jahres begab er sich schließlich in die Hände von Abolmaali und ließ die Prostata-Arterien-Embolisation durchführen. Nach einer schmerzstillenden Spritze in die Leistengegend ging es direkt los. Doch die Beschwerden besserten sich nach dem ersten Eingriff nur minimal. Im Februar wiederholten sie den Eingriff – mit Erfolg. „Der krampfartige Harndrang ist seitdem weg“, freut sich Ulrich Voigt. Er erlebte die Behandlung völlig schmerzfrei und verbrachte danach noch zwei Tage im Krankenhaus, damit die Löcher in der Leiste in Ruhe heilen konnten.

Methode seit 2015 im Städtischen Klinikum Dresden

Wenn er Glück hat, bleibt es bei diesen zwei Eingriffen. Denn wiederholt werden müssen diese in der Regel nicht, wie Abolmaali erklärt: „Das Gewebe, das wir erreicht haben, schrumpft und gibt den Weg für den Urin frei. Wir behandeln üblicherweise in einer Sitzung beide Seiten.“ Doch es gibt auch Ausnahmen: „Bei jüngeren Patienten – so zwischen 50 und 60 Jahren – kommt es manchmal zu einem erneuten Wachstum des Prostatarestgewebes, so dass die Harnröhre eventuell wieder eingeengt werden kann. Das kann sowohl nach einer Operation, als auch nach einer Prostata-Arterien-Embolisation passieren. In ei­nem solchen Fall kann man ohne Weiteres den Eingriff erneut durchführen“, sagt der Radiologe.

Nasreddin Abolmaali bietet diese Methode seit 2015 im Städtischen Klinikum an. Seitdem ist das Klinikum das einzige in Ostsachsen, was diese Behandlung anbietet. Vor Beginn der Corona-Krise behandelte Abolmaali zwei bis drei Patienten wöchentlich. Die Zahl der Komplikationen sei bei Eingriffen wie diesen viel geringer als bei großen Operationen, sagt Abolmaali. Und auch Ulrich Voigt hatte mit keinerlei Nebenwirkungen zu kämpfen. Heute kann er seinen Alltag wieder genießen, ohne ständig eine Toilette in erreichbarer Nähe wissen zu müssen.

Von Lisa-Marie Leuteritz