Dresden

Im Oktober 2018 war Florent H. wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren ohne Bewährung verurteilt worden. Es wurden weitere Taten ermittelt, am Mittwoch stand er nun erneut vor dem Landgericht.

Ende Dezember 2016 kam der Albaner nach eigenen Aussagen nach Deutschland. Wenige Tage später, am 9. Januar 2017, stieg er gemeinsam mit einem Kumpan in ein Dresdner Einfamilienhaus ein, klaute Goldschmuck und zwei Handys. Es folgten weitere Einbrüche in Dresden, Bayern und in Berlin.

Die Vorgehensweise war fast immer gleich. Er versuchte Fenster oder Türen von Einfamilienhäusern aufzuhebeln, gelang ihm das nicht, warf er Steine in die Scheiben oder Terrassentüren, durchwühlte dann Schubladen und Schränke nach Bargeld, Schmuck, Kameras oder anderen Wertgeständen. Zimperlich war er dabei nicht, durch das brutale Vorgehen verursachte er ne­ben dem Stehlschaden auch noch ei­nen erheblichen Sachschaden. In einem Fall durchsuchte er die Wohnung einer demenzkranken Frau, während die im Bett lag, aber durch ihre Krankheit nicht genau wusste, was da eigentlich vor sich ging.

Florent H. räumte einen Teil der Taten – nach denen DNA von ihm am Tatort gefunden wurde – ein. Er habe sich mit den Einbrüchen seinen Crystalkonsum finanziert. In Al­banien habe er keine Drogen genommen, aber in Deutschland sei er durch Landsleute zu Crystal gekommen.

Der 21-Jährige – durch die Akten geistern allerdings drei verschiedene Geburtsjahre – war zu den Tatzeiten noch Heranwachsender und wurde deshalb nach Jugendstrafrecht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. In die Entscheidung wurde das Urteil vom Oktober 2018 einbezogen.

Der Angeklagte ist wegen ähnlicher Einbruchsdelikte auch schon in Bayern verurteilt worden. Dort hatte er auch einen Asylantrag gestellt, der abgewiesen und die Ausreises angeordnet wurde. Es kann also sein, dass Florent H. aus der Haft abgeschoben wird.

Von Monika Löffler