Klauen, Prügeln, Stechen im Doppelpack – Zwei Angeklagte mischten Dresden-Prohlis auf

Dresden

Selim U. und Adam H. sind nicht zimperlich, wenn sie etwas haben wollen – sie nehmen es sich einfach. Beispiel: In einem Transporter liegt ein teures Werkzeug. Stein in die Heckscheibe, und weg ist die Bohrmaschine. Wer nicht freiwillig rausrückt, was den beiden gefällt, bekommt Prügel. Vor allem in Dresden-Prohlis haben sich die beiden Tschetschenen in den letzten Jahren einen gewissen Ruf „erarbeitet“ - einzeln oder im Doppelpack. Das brachte ihnen jetzt einen Platz auf der Anklagebank des Dresdner Landgerichts ein. Fünf Anklagen verlas der Staatsanwalt – da war einiges zusammengekommen.

Laut Anklage stach Selim U. im „Zock Up“ auf der Herzberger Straße einem Mann ins Bein und vermöbelte ihn dann mit anderen Tätern vor der Kneipe. An der Prohliser Allee schlug er ebenfalls einen Mann zusammen, weil der sich weigerte, seine Wertsachen rauszurücken. Am Albert-Wolf-Platz wurden – gelegentlich mit anderen Tätern – Wohnungen aufgebrochen und geklaut, was mitnehmenswert erschien: Schreckschuss- und Softairwaffen nebst Munition, Spiele für die Play-Station oder auch ein Fernseher und eine Mikrowelle.

Angeklagte schweigen

Hatten die wirklichen Besitzer etwas dagegen, wurde ihnen ein Messer vorgehalten und es gab Schläge. Der Sachschaden, der verursacht wurde, lag oft deutlich über dem Stehlschaden.

Am 28. Februar dieses Jahres sollen die Angeklagten einen jungen Mann, der gerade sein ALG-II-Geld auf der Bank abgehoben hatte, abgepasst, geschlagen und dessen Wohnungsschlüssel gefordert haben. In seiner Wohnung, so die Staatsanwaltschaft, schlugen sie ihn dann zusammen, bedrohten ihn mit ei­ner Schusswaffe, nahmen ihm die 340 Euro, sein Handy, eine Kette, den Personalausweis und die EC-Karte ab und zwangen ihn, die PIN rauszugeben. Sie schlossen ihn ein, damit er nicht zur Polizei konnte, und versuchten dann in der Sparkasse am Jacob-Winter-Platz Geld von seinem Konto abzuheben. Die Feuerwehr befreite das Opfer nach einer Stunde.

Zum Warum und Wieso erfuhr man am Donnerstag allerdings nichts. Die Angeklagten wollten sich zunächst nicht äußern, die Verteidiger forderten erst weitere Akteneinsicht. Die Kammer am Landgericht hat fünf weitere Verhandlungstage angesetzt.

Von Monika Löffler