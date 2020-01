Dresden

Der Geiger Daniel Hope ist in den Hochschulrat der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden berufen worden. „Daniel Hope ist ein weltweit agierender Ausnahmekünstler, ein Botschafter humanistischer Grundwerte und als solcher ein Vorbild für die Studierenden“, begründete die Hochschule ihre Entscheidung. Der 46-Jährige habe das Amt Anfang des Jahres angetreten. In Dresden ist er bereits seit 2019 als künstlerischer Direktor der Frauenkirche tätig.

„Von einem international so hochrangigen Künstler, der noch dazu ein wunderbarer Mensch ist und eine klare politische Haltung verkörpert, erhoffe ich mir wichtige Impulse, die unserer Hochschule sehr gut tun werden“, erklärte Hochschulrektor Axel Köhler. Hope sei „eine ideale Besetzung“.

Im Hochschulrat der Dresdner Musikhochschule tritt er die Nachfolge von Dirigent Michael Sanderling an, der im vergangenen Jahr aus persönlichen Gründen ausgeschieden war. Der Hochschulrat gibt als Beratungsgremium Empfehlungen zur Profilbildung und Verbesserung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule. Besetzt ist er mit fünf Mitgliedern, davon zwei aus der Hochschule.

Daniel Hope wurde 1973 in Südafrika geboren. Seine Ausbildung bekam er am Royal College of Music in London und später an der Royal Academy of Music. Er lebt mit seiner Familie in Berlin. Hope ist Music Director des Zürcher Kammerorchesters und des in San Francisco ansässigen New Century Chamber Orchestras.

www.hfmdd.de

Von dpa