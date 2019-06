Dresden

Abschluss eines langen Rechtsstreits, der zu 14 Monaten Bauverzug geführt hat: Das Sächsische Oberverwaltungsgericht ( OVG) mit Sitz in Bautzen hat mit einem jetzt verkündeten Urteil die Klage zweier Anwohner gegen den Planfeststellungsbeschluss zur Oskarstraße abgewiesen. Das teilten die Stadtverwaltung und die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Freitagmorgen mit.

„Hervorragende Arbeit“

„Damit wird nun offiziell bestätigt, dass sämtliche Planungen zur neuen Stadtbahntrasse Oskarstraße korrekt sind und alle Vorgaben eingehalten wurden. Es ist gut, dass uns das OVG noch vor der Freigabe die Rechtmäßigkeit der gesamten Verkehrsanlage bescheinigt“, erklärte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen).

Das Urteil gebe der Verwaltung auch im Hinblick auf die weiteren Abschnitte der Stadtbahntrasse von Löbtau nach Strehlen die Gewissheit, dass die an den Planungen beteiligten Ingenieure trotz komplizierter Verfahrensvorschriften hervorragende Arbeit leisten würden, so der Baubürgermeister.

„Die Stadtbahntrasse über die Oskarstraße ist inzwischen fast fertig und geht am 6. Juli in Betrieb. Sie wurde exakt so gebaut, wie es von Anfang an geplant war“, erklärte der Vorstand für Finanzen und Technik der DVB, Andreas Hemmersbach. Der neue Verknüpfungspunkt am S-Bahnhof Strehlen werde das ÖPNV-Angebot für viele Dresdner verbessern. „Das ist umweltschonend und volkswirtschaftlich absolut sinnvoll.“

Umwelt- und Lärmschutz stimmen

Die beiden Anwohner hatten Verfahrensfehler geltend gemacht und auf vermeintliche Umweltbelastungen hingewiesen. Der 4. Senat des OVG hat gegen die Kläger entschieden: Sowohl die Umweltverträglichkeitsprüfung als auch insbesondere die Lärmschutzvorschriften wurden im Planfeststellungsverfahren rechtmäßig beachtet, heißt es im Urteil.

Aufgrund eines formalen Fehlers der Landesdirektion Sachsen als planfeststellende Behörde mussten im April 2017 die Umweltverträglichkeit erneut nachgewiesen und die Pläne ein weiteres Mal öffentlich auslegt werden. Das hatte zum zwischenzeitlichen Baustopp geführt. Die Kläger waren bereits im Dezember 2018 mit einem weiteren Antrag auf Baustopp beim OVG gescheitert.

Von Thomas Baumann-Hartwig