Klarheit in Dresden: Keine Maskenpflicht mehr bei Demonstrationen

Die Regeln haben sogar Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) in die Bredouille gebracht, jetzt gibt es auch da Lockerungen. In der neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaats Sachsen ist keine Mundschutzpflicht mehr für Teilnehmer von Demonstrationen vorgesehen. Das stellte das zuständige Sozialministerium in Dresden auf DNN-Anfrage klar.

Bislang hatte die bis 5. Juni geltende Rechtsverordnung des Landes in Paragraph 4 eine besondere Passage für Versammlungen im Sinne des sächsischen Versammlungsrechts enthalten. Demnach mussten die Veranstalter sicherstellen, dass „die Teilnehmer während der gesamten Versammlung den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten“. Außerdem hieß es, „die Versammlungsteilnehmer müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen“ und schließlich sollen die Veranstalter sicherstellen, dass durch die Einhaltung von Sicherheitsabständen zwischen der Versammlung und dem sonstigen öffentlichen Raum der Schutz der übrigen Bevölkerung beachtet wird.

Lockerung in neuer Verordnung

Dieser Abschnitt ist in der neuen, ab 6. Juni geltenden Fassung der Rechtsverordnung weggefallen. Die DNN hatten über die Pläne bereits im Vorfeld der Entscheidung vom Mittwoch berichtet. Die Staatsregierung ist schließlich von der Entwurfsfassung der neuen Verordnung kaum noch abgewichen.

Nun gibt es lediglich noch eine Festlegung in Paragraph 2, die Auswirkungen auf Demonstrationen und Kundgebungen in der Öffentlichkeit hat. Danach sind „Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern erlaubt.“

Ministerium rät zum freiwilligen Maskentragen

Wie der Sprecher des Sozialministerium, Andreas Friedrich, erklärte, „besteht für Versammlungen damit Abstandspflicht, aber keine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung“. Dessen unbenommen könnten Versammlungsteilnehmer dem allgemeinen Grundsatz folgend natürlich eine Maske tragen, um sich und andere zu schützen. Als grundsätzliche Empfehlung rät das Land zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, eine ausdrückliche Pflicht besteht im Nahverkehr, Reisebussen und regelmäßigen Fahrdiensten für behinderte Menschen sowie beim Aufenthalt in Geschäften und Läden.

Mindestabstand weiterhin Pflicht

Der Mindestabstand sei weiterhin „für Ansammlungen (Versammlungen) verpflichtend und im Übrigen auch bußgeldbewehrt“. Für einen Verstoß gegen den geforderten Mindestabstand ist derzeit ein Bußgeld von 150 Euro möglich. „Ansammlungen“ sei dabei als Oberbegriff für alle Arten von Zusammenkünften zu verstehen – ob mit gemeinsamer kommunikativer Zweckrichtung – wie bei Versammlungen – oder ohne wie beispielsweise beim Sonnen im Park.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte bei einem Zusammentreffen mit Gegnern der Corona-Bestimmungen im Großen Garten in Dresden keine Maske getragen. Auch der Mindestabstand war nicht eingehalten worden, obwohl Kretschmer darauf mehrfach hingewiesen hatte. Derzeit muss die Stadtverwaltung noch prüfen, ob dem Ministerpräsidenten dafür ein Bußgeld auferlegt werden muss.

