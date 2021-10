Dresden

Die fünf Zeugen, die am Mittwoch im Amtsgericht aussagten, haben es auf über 400 Jahre Lebenserfahrung gebracht – nur ist das von offizieller Seite nicht honoriert worden. Sie wurden nicht nur um Wertschätzung, sondern auch um die ihnen zustehenden Präsente geprellt. Und das laut Staatsanwaltschaft von der Ortsvorsteherin von Schönfeld-Weißig, Daniela Walter. Die CDU-Politikerin soll von 2015 bis 2017 in 55 Fällen Geldpräsente, Blumen, Präsentkörbe, die sie bei runden Geburtstagen (ab 80) oder Ehejubiläen übergeben sollte, für sich behalten haben. Die 49-Jährige schweigt zu den Vorwürfen.

Es geht nicht um Geld, sondern um Wertschätzung

Es ist ein spezieller Prozess: Die Betroffenen sind alte Leute, einige gesundheitlich angeschlagen, oder nicht mehr in der Lage, eine Aussage vor Gericht zu machen. Einige sind bereits verstorben. Die Sache ist lange her, Erinnerungen fallen da oft schwer, zudem hat man sich bei den Ermittlungen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Um so besser hatte der Richter die Aussagen der älteren Zeugen organisiert, bis hin zur Beförderung mit dem Taxi zwischen Wohnort und Gericht, wenn es nötig war.

Den älteren Herrschaften ging es wohl weniger um 20 Euro oder Blumen, sondern um die Wertschätzung ihres Lebens. Darum, dass jemand vom Ortschaftsrat vorbei kommt. Ein Ehepaar hatte extra einen Imbiss vorbereitet, um so größer die Enttäuschung. Es hatte sich herumgesprochen, dass jemand „Offizielles“ mit Präsenten zum Gratulieren kommt, so stand es im „Hochlandkurier“, man war beim Nachbarn oder dem Ehepartner dabei. „Meine Frau wurde ein Jahr nach mir 80, sie hat Blumen und ein Geldpräsent bekommen, ich zuvor nichts. Das hat mich schon verwundert“, erklärte ein Zeuge. Der Prozess wird fortgesetzt.

