Dresden

Der Elbradweg ist die Autobahn der Radfahrer. Zwischen rasenden Sportiven und bummelnden Familientourern kann es für den Fußgänger durchaus eng werden. Doch nun muss er sich auch noch vor einem anderen Mobilitätstyp hüten: dem Kiteroller.

Was die meisten nur in der surfenden Variante kennen dürften, gibt es jetzt nämlich auch für den Asphalt. Was man dafür braucht? Ein paar Inliner unter den Füßen, ein Kite in den Händen und ordentlichen Wind.

Die kommenden Tage verliert der Wind in der Landeshauptstadt zwar an Stärke, doch ab Montag wird es wieder stürmischer, so dass jene, die das Fahrrad langweilt, es mal mit dem Kiterollen probieren können. Hals-und Beinbruch!

