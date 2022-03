Dresden

Eltern müssen sich am Dienstag, 8. März auf geschlossene Kindertageseinrichtungen einstellen. Grund ist der Aufruf der Gewerkschaft ver.di und des Sächsischen Erzieherverbands zu einem ganztägigen Warnstreik in den kommunalen Kitas und Horten in Dresden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Sabine Bibas kritisiert Wahl des Zeitpunkts

Sabine Bibas, Betriebsleiterin des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen, kritisiert die Wahl des Zeitpunkts für den Warnstreik. „In der Ukraine ist Krieg. Wir bereiten uns gerade auf die Ankunft von Flüchtlingen mit ihren Kindern vor“, sagte Bibas am Freitag. „Auch die Einschränkungen der Corona-Pandemie mit dem erst heute endenden eingeschränkten Regelbetrieb sind nicht ohne Auswirkungen an Eltern und Kitas vorbeigegangen.“

Stadt informiert online über Schließungen

Wie in den vergangenen Jahren will der Eigenbetrieb für Eltern am 8. März ab 6 Uhr online eine Übersicht über die vom Streik betroffenen Einrichtungen veröffentlichen. Zusätzlich will er eine telefonische Service-Hotline schalten.

Da eine Betreuung in anderen Häusern wegen der Corona-Pandemie nicht möglich ist, empfiehlt die Stadt Eltern vorsorglich nach Alternativen für den 8. März zu suchen. Sollten Eltern streikbedingt ihre Kinder nicht in die Betreuung geben können, erhalten sie automatisch fünf Prozent ihres monatlichen Elternbeitrages für den Streiktag zurückerstattet. Dies erfolge automatisch, ein extra Antrag sei nicht nötig.

Online-Übersicht: www.dresden.de/Kita-Streik

Service-Hotline: 0351/488 51 11

Von lc