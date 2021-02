Dresden

Plötzlich Betreuer mit Masken, viel häufiger Händewaschen und weniger Freunde zum Spielen – für Kinder hat sich der Alltag in Kita und bei Tageseltern durch die Pandemie verändert. Eine gemeinsame Forschungsgruppe der Evangelischen Hochschule Dresden und der Hochschule Zittau-Görlitz will nun herausfinden, wie das die pädagogische Arbeit der Betreuer verändert.

Auswirkungen der Pandemie auf pädagogische Arbeit

„Im Mittelpunkt der Projektarbeit steht gemeinsam mit den Praktikern aus Kindertageseinrichtungen und -tagespflege Bedingungen zu identifizieren, unter den aktuellen herausfordernden Bedingungen gute pädagogische Arbeit leisten zu können“, sagt Professorin Andrea G. Eckhardt von der Hochschule Zittau-Görlitz gegenüber den DNN. Das Projekt begann im November 2020. Seitdem analysieren die Forscher den Alltag in den Einrichtungen und diskutieren die Abläufe mit den pädagogischen Fachkräften in Workshops. Sowohl der Bedarf als auch die Bedingungen der Kinderbetreuung während der Covid-19-Pandemie werden dabei untersucht. Welche Auswirkungen die Pandemie auf die pädagogische Arbeit hat und welche Lösungsansätze in der Praxis bereits gefunden wurden, soll ebenfalls analysiert werden.

Kinder haben Recht auf hochwertige Bildung und Erziehung

Die Gründe für das Forschungsprojekt sind in den vergangenen Monaten sichtbar geworden: Aus dem Normalbetrieb wurde plötzlich eine Notbetreuung bis letztlich Einrichtungen komplett geschlossen wurden. Dies schränke das Recht der Eltern auf die Kinderbetreuung ein und die Betreuer können ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag nicht nachkommen, heißt es seitens der Projektverantwortlichen. Nun stünden die Mitarbeiter der Einrichtungen vor der Herausforderung, auch während einer Pandemie auf qualitativ hohem Niveau pädagogisch zu handeln, um nicht nur den Betreuungsanspruch der Eltern, sondern auch das Recht der Kinder auf qualitativ hochwertige Bildung und Erziehung umsetzen zu können.

Handlungsleitfaden soll künftig helfen

Das Projekt läuft noch bis Ende Juni. Am Ende soll ein Handlungsleitfaden für die pädagogische Arbeit in Pandemiesituationen für sächsische Kindertageseinrichtungen vorgelegt werden. Mit den Ergebnissen wollen die Wissenschaftler einen Beitrag zur Beurteilung des Pandemiegeschehens und seinen Konsequenzen für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen leisten, heißt es. Finanziert wird das Ganze vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus und dem Kommunalen Sozialverband im Rahmen der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.

Von Lisa-Marie Leuteritz