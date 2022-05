Dresden

Dresdner Kitas können aufatmen: Der Freistaat lässt unter anderem das Förderprogramm „Kinder stärken“ nun doch mit den bisherigen Fördersätzen weiterlaufen. Darauf hatten sich Kultusminister Christian Piwarz und Finanzminister Hartmut Vorjohann (beide CDU) im Vorfeld der Kabinettssitzung am Dienstag verständigt. Die schwarz-grün-rote Ministerriege von Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) stimmte dem zu.

Sachsen kann damit in den nächsten Jahren rund 73 Millionen Euro in zusätzliche Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder, Jugendliche und Erwachsene investieren. Davon kommen rund 43,5 Millionen Euro von der Europäischen Union und rund 29,2 Millionen Euro stellt der Freistaat Sachsen zur Kofinanzierung bereit. Die Fördersätze liegen zwischen 95 bis 100 Prozent.

Piwarz erleichtert über Einigung

„Ich bin froh, dass wir uns im Kabinett auf die Fortsetzung bewährter Förderungen endlich einigen konnten“, erklärte der Kultusminister. Das Geld sei gut angelegt. Schließlich gehe es um Menschen, die es nicht leicht haben. „Wir helfen Kindern und Jugendlichen, die keine guten Startbedingungen hatten und einfach mehr Unterstützung als andere brauchen“, fügt Piwarz hinzu. Er hatte lange Zeit mit Vorjohann über Kreuz gelegen. Der Finanzminister wollte die Fördersätze reduzieren und höhere Eigenleistungen durchsetzen.

In Dresden profitieren bislang 43 Kitas von dem Programm „Kinder stärken“. Wie viele es künftig sind, ist allerdings noch offen. Die Förderung ist aufgrund des Streits zunächst ausgelaufen. Für die Fortsetzung soll es nun zunächst ein Interessenbekundungsverfahren geben. Dann erfolge die Auswahl der Kitas, die in den Genuss des Programms kommen, nach sozialindexbasierten Daten. Dort, wo Arbeitslosigkeit, geringe Bildungschancen und andere Parameter am gravierendsten sind, soll das Geld hinfließen. Über die Ausweitung des Programms soll nun erst im Rahmen der anstehenden Haushaltsverhandlungen entschieden werden.

Modellprojekte für Schulverweigerer und Analphabeten

Zum Gesamtpaket gehören auch Förderinstrumente für Schülercamps zur Förderung von Schülern mit Schwächen bei der Lernmotivation, für Umschulungen sowie zur Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen.

So sollen alternative Lernangebote zur Beschulung von Schülern mit schweren Verhaltensauffälligkeiten oder sozial-emotionalen Beeinträchtigungen sowie für Schulverweigerer in Modellvorhaben erprobt werden. Außerdem soll durch die Förderung erstmals die Errichtung von regionalen Grundbildungszentren zur Verbesserung der Angebote für Erwachsene mit erheblichen Schreib- und Leseproblemen in Sachsen ermöglicht und wissenschaftlich begleitet werden, teilte das Kultusministerium mit.

Von Ingolf Pleil