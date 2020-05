Kita an der Lohmener Straße in Dresden wird 2024 saniert

Dresden

Das Kita-Amt will die Kita an der Lohmener Straße 8 in den Jahren 2024 und 2025 sanieren. Das hat Amtsleiterin Sabine Bibas dem Stadtbezirksbeirat Loschwitz angekündigt. Das Sanierungskonzept dafür will sie in diesem Jahr erstellen lassen.

Krippen-Neubauten oder ähnliche größere Veränderungen sind im Stadtbezirk dagegen vorerst nicht geplant: Insgesamt gebe es im Raum Loschwitz, Weißer Hirsch, Rochwitz, Wachwitz, Niederpoyritz, Hosterwitz, Söbrigen, Oberpoyritz, Bühlau und Pillnitz insgesamt 169 Kita-Plätze mehr als benötigt, daher seien keine Standorte vorgesehen.

Anzeige

„Wir haben ein ernstes Fachkräfteproblem“

Ohnehin wäre es schwierig geworden, für neue Kitas auch das Personal zu finden, betonte sie. „Wir haben ein ernstes Fachkräfteproblem.“ Verschärft werde dieses Problem, weil selbst jene Berufseinsteiger, die frisch ausgebildet auf den Arbeitsmarkt kommen, kaum noch in Vollzeit arbeiten möchten. „Auch das habe ich lernen müssen: Die jungen Kollegen wollen keine 40 Stunden mehr arbeiten, sie lassen sich Teilzeitregelungen gleich in die Arbeitsverträge schreiben“, berichtete Bibas. Dadurch werde es auch schwer, Altersabgänge in den Kitas auszugleichen.

Weitere DNN+ Artikel

Immerhin könne sie in naher Zukunft womöglich auf mehr Nachschub hoffen: Mussten die jungen Frauen eine Erzieher-Ausbildung bisher selbst bezahlen statt Lehrgeld zu bekommen wie ihre Altersgenossinnen in anderen Berufen, mehren sich nun die Signale, dass dieses Schuldgeld für Erzieher in Sachsen bald abgeschafft werden soll.

Von Heiko Weckbrodt