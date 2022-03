Dresden

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rechnet am Dienstag beim Warnstreik in Dresdner Kindereinrichtungen mit der Beteiligung von mehreren Hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Wir haben eine positive Resonanz aus etwa der Hälfte der Kitas erhalten“, sagte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold gegenüber DNN.

In den laufenden bundesweiten Tarifverhandlungen zwischen Kommunen und Gewerkschaften hat Verdi für den 8. März zu ersten Arbeitsniederlegungen in Sachsen aufgerufen. Oliver Greie, Verdi-Landesbezirksleiter, erklärte, dieser Tag sei nicht ohne Grund gewählt worden. „Es sind überwiegend Frauen, die in der Kinderbetreuung, in der Sozialarbeit und in der Betreuung von Menschen mit Behinderung tätig sind.“ Sie verdienten eine bessere Bezahlung, sozialverträglichere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Wertschätzung.

Verdi: Es wird Einschränkungen geben

Die Beteilung am Warnstreik sei im Vorfeld schwer zu schätzen, erklärte Bezirksgeschäftsführer Herold. „Wir rechnen mit 300 bis 500 Teilnehmenden“, fügte er hinzu. Es werde Einschränkungen in der Kinderbetreuung geben. Das sei eine Herausforderung für die Eltern. Im Rahmen der bislang bis Ende Mai terminierten Tarifverhandlungen könnte es noch weitere Aktionen geben.

Der Aufruf zum Warnstreik betrifft für diesen Dienstag ausschließlich die Kinderkrippen, Kindergärten und Horte in Trägerschaft der Stadt. Bei Freien Trägern wird noch nicht gestreikt. „Sie fallen nicht unmittelbar unter den Geltungsbereich des Tarifes für den öffentlichen Dienstes“, sagte Herold. Da sich viele Träger jedoch am öffentlichen Dienst orientieren, hätten die Tarifverhandlungen langfristig auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter bei Freien Trägern.

In Dresden sind in 172 Kindertageseinrichtungen etwa 4000 Mitarbeiter beschäftigt. Etwa 30000 Kinder werden betreut. Zudem gibt es in Dresden 217 Kindertageseinrichtungen, die von freien Trägern geführt werden. In diesen Einrichtungen werden rund 25000 Kinder betreut.

Stadt informiert im Internet und am Telefon

Verbindliche Aussagen über die Öffnung einzelner Kitas und Horte können laut Stadtverwaltung „erst am Streiktag getroffen werden“. Auf der Internetseite dresden.de/Kita-Streik soll ab Dienstag, 6 Uhr eine Übersicht derjenigen Kindertageseinrichtungen veröffentlicht werden, die vom Streik konkret betroffen sind. Zusätzlich will der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen eine telefonische Service-Hotline schalten. Unter der Telefonnummer (03 51) 4 88 51 11 erhalten Eltern am Streiktag ab 6 Uhr Auskunft, ob ihre Kita vom Streik betroffen sein wird.

Für Eltern stehe keine Notbetreuung zur Verfügung. Die Einrichtungen würden öffnen, sobald pädagogische Fachkräfte zum Dienst erscheinen. Es könnten allerdings maximal so viele Kinder betreut werden, so hieß es aus der Stadt, wie nach Personalschlüssel zulässig sind. Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen empfiehlt Eltern, vorsorglich alternative Betreuungsmöglichkeiten zu organisieren.

Eine Betreuung in anderen Kindertageseinrichtungen sei aufgrund der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie nicht möglich. Kinder könnten nur in der Einrichtung betreut werden, für die sie einen Betreuungsvertrag haben.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pandemiebedingt lagen die Tarifverhandlungen für die bundesweit 330000 Erzieherinnen und Erzieher seit März 2020 auf Eis. Ende Februar waren sie wieder aufgenommen worden. Weitere Verhandlungsrunden sind für den 21./22. März sowie den 16./17. Mai angesetzt.

Von Ingolf Pleil