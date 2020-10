Kita-Streik in Dresden am Freitag: Nur 35 Einrichtungen regulär geöffnet

Dresden

Am heutigen Freitag werden in Dresden erneut Kitas bestreikt. Anders als in der vergangenen Woche bleiben wesentlich mehr Kitas und Horte geschlossen. Wie der Informationsseite der Stadt Dresden an Morgen zu entnehmen war, haben 51. Einrichtungen überhaupt nicht geöffnet.

Diese Kitas haben zu

Betroffen sind die Einrichtungen an der An der Schleifscheibe 16, Badweg 1, Bahnhofstraße 5, Bautzner Landstraße 92, Blumenstraße 60, Burgenlandstraße 30, Fidelio-F.-Finke-Straße 11, Friedrichstraße 34a, Hauptstraße 12, Heidestraße 29 und 35, Heinrich-Greif-Straße 7, Hellerstraße 4, Hennersdorfer Weg 1, Hübnerstraße 6, Industriestraße 6, Jessener Straße 40a, Johann-Meyer-Straße 21 und 23, Junghansstraße 54, Kamenzer Straße 26, Kottmarstraße 1, Liebenauer Straße 1, Michelangelostraße 5a, Moritzburger Weg 67c. Nöthnitzer Straße 4 und 40 h, Radeberger Straße 92, Roquettestraße 59, Spenerstraße 37/39, Spitzwegstraße 55, Struppener Straße 10, Struppener Straße 10, Vetschauer Straße 39a, Weesensteiner Straße 1, Weinböhlaer Straße 12, Weißenberger Straße 1, Wilhelm-Weitling-Straße 66 und die Kita an der Zöllnerstraße 2.

Anzeige

Auch diese Horte sind geschlossen

Geschlossen sind außerdem der Hort 19. Grundschule Am Jägerpark 5, der Grundschule Cossebaude an der Bahnhofstraße 5, der 91. Grundschule Bernard-Shaw-Straße 11, der 35. Grundschule Clara-Zetkin-Straße 18, der Hort der Schule zur Lernförderung Dinglingerstraße 4, der 50. Grundschule Dörnichtweg 54, der 84. Grundschule am Heinrich-Tessenow-Weg 28, der Hort des Förderzentrums zur Lernförderung Jacob-Winter-Platz 2, der Grundschule Naußlitz Saalhausener Straße 61, der 120. Grundschule Trattendorfer Straße 1, der 63. Grundschule Wägnerstraße 24/26, der 75. Grundschule Warthaer Straße 60, der Hort der Schule für Erziehungshilfe Zinzendorfstraße 4 sowie das Ökologische Integrationskinderhaus Meußlitzer Straße 41.

Diese Horte und Kitas haben offen

Etliche weitere Kitas und Horte bieten eingeschränkte Betreuung an, beispielsweise nur im Frühhort. Für andere ist noch keine Rückmeldung eingegangen.

Regulär geöffnet sind nur 35 Einrichtungen: Die Kitas an der Anton-Graff-Straße 9, der Bernhardstraße 80, Eschdorfer Straße 2, Haydnstraße 60, Holbeinstraße 111, Laibacher Straße 25, Lohmener Straße 8, Oberer Kreuzweg 2, Oberlandstraße 6, Rastatter Straße 15, Roquettestraße 16, Schönaer Straße 25, Tännichtweg 14, Van-Gogh-Straße 15, Vetschauer Straße 39, der Hort der 35. Grundschule Amalie-Dietrich-Platz 10, der 76. Grundschule Am Lehmberg 28a, der 95. Grundschule Donathstraße 10, der 88. Grundschule Dresdner Straße 50, der 6. Grundschule Fetscherstraße 2, der 71. Grundschule Franzweg 2, der 43. Grundschule Grimmstraße 44, der 106. Grundschule Großenhainer Straße 187, der 103. Grundschule Hohnsteiner Straße 8, der 16. Grundschule Josephinenstraße 6, der 90. Grundschule Kleinlugaer Straße 25, der 117. Grundschule Reichenbachstraße 12, der 43. Grundschule Riegelplatz 2, der 89. Grundschule Sosaer Straße 10, der 70. Grundschule Südhöhe 36, der 65. Grundschule Zschierener Straße 5, der Hort des Förderzentrums zur Lernförderung Konkordienstraße 12a, der Hort des Förderzentrums Omsewitzer Ring 6, das Kinderhaus An den Ruschewiesen 4 sowie die Ganztagesbetreuung am Förderzentrum für Körperbehinderte Fischhausstraße 12.

Der Streik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dauert den ganzen Tag. Um 9 Uhr findet eine Kundgebung auf dem Neumarkt statt. Der Zoo Dresden lässt heute alle Kita-Kinder, die zuhause bleiben müssen, kostenfrei rein.

Von fkä