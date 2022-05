Seit dem Morgen läuft auch in Dresden der Streik in städtischen Kindereinrichtungen. Die Gewerkschaften Verdi und GEW hatten dazu landesweit aufgerufen. In der Landeshauptstadt wird bis zum Mittag auch das Stadtzentrum von Aktionen geprägt sein.

Die Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen in Dresden beteiligen sich nach Angaben der Stadt in großem Umfang am Warnstreik, zu dem die Gewerkschaften aufgerufen haben. Quelle: Archiv/Tino Plunert