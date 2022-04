Dresden

Für die nächste Streikrunde in den Dresdner Kindereinrichtungen müssen sich die Eltern wieder auf Überraschungen einstellen. Vollständige Informationen, wo gestreikt wird, werden erst am Streiktag vorliegen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für den kommenden Donnerstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen in den Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt aufgerufen. Damit soll der Druck auf die Tarifverhandlungen mit dem kommunalen Arbeitgeberverband für die bundesweit 330­ 000 Menschen in Erzieher und Sozialberufen erhöht werden. Zwei Verhandlungsrunden blieben bislang erfolglos, Mitte Mai ist die dritte und vorerst letzte Runde angesetzt.

Information im Netz und an Hotline

Nach den Angaben des Kita-Eigenbetriebs in Dresden, der die städtischen Kindereinrichtungen verwaltet, wird es am Gründonnerstag keine Notbetreuung geben. Die Krippen, Kindergärten und Horte öffnen, sobald genug Fachpersonal für die Kinderbetreuung anwesend ist. Die Eltern und Kinder müssen daher flächendeckend mit Einschränkungen rechnen.

Ob diese einen Tag vor dem Osterwochenende erheblicher oder geringer sein werden als bei der Streikrunde am Dienstag, dem 8. März, ist offen. Die Mitarbeiter können sich ganz kurzfristig zur Beteiligung am Streik entscheiden.

Wo wird gestreikt? Über die betroffenen Einrichtung informiert die Stadt auf ihrer Internetseite im Umfeld des Streiktags unter dresden.de/kita-streik und an der Hotline 0351 488 51 11, die am Streiktag ab 6 Uhr besetzt sein soll.

Große Resonanz auf Streik Anfang März

Anfang März kam es in zwei Dritteln der mehr als 170 städtischen Kitas zu Einschränkungen. 30 Einrichtungen davon blieben komplett geschlossen. Tausende Kinder waren betroffen.

Die Gewerkschaften fordern von der Arbeitgeberseite Entlastungen für die Mitarbeiter. In Fragen der Entlastung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie für die Aufwertung der Berufe seien in den bisherigen Verhandlungen „nicht einmal Ansätze für Kompromisslinien“ gefunden worden.

Die Gewerkschaften beschreiben dabei eine Situation in den Kitas, auf die die Kommunen in Sachsen teilweise nur beschränkt Einfluss haben. Der Personalschlüssel in den Kitas, also die Zahl, wie viele Fachkräfte wie viele Kinder betreuen müssen, schreibt der sächsische Landtag fest.

„Nie ein realer Schlüssel“

In der Krippe ist eine pädagogische Fachkraft derzeit für fünf Kinder zuständig, im Kindergarten sind es 12 und im Hort ist eine Fachkraft für 22 Kinder zuständig. All diese Zahlen beziehen sich auf vollbeschäftigte Erzieherinnen und Erzieher. In den vergangenen Jahr ist dieser Schlüssel schrittweise verbessert worden.

„Das ist nie ein realer Schlüssel“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Daniela Kocksch gegenüber DNN. In diesem Schlüssel sei alles drin: Urlaub, Krankheit, Weiterbildung. Im Klartext: Die Fachkräfte haben praktisch immer deutlich mehr Kinder zu betreuen. Dabei fordern Experten, wie die von der Bertelsmann-Stiftung immer wieder einen deutlich besseren Personalschlüssel. Das würde bei der derzeit angestrebten Drittelfinanzierung durch Landeszuschüsse, Stadthaushalt und Eltern deutlich teurer für alle Beteiligten.

Schicksal des Pflegebereichs droht

In der gegenwärtigen Situation müsse „aufgepasst werden, dass die Kindereinrichtungen nicht zu reinen Betreuungseinrichtungen werden“, warnt Kocksch. Der pädagogischen Arbeit drohe eine starke Einschränkung, erst recht unter Coronabedingungen. Die Kolleginnen und Kollegen kämen damit an die Belastungsgrenze und fühlten sich teilweise „wie im Hamsterrad“. Das sei ein flächendeckendes Problem in Sachsen, in Stadt und Land.

Wenn jedoch der notwendige Nachwuchs für den Beruf gewonnen werden soll, müssten entsprechende Bedingungen für mehr Attraktivität geschaffen werden. „In der Pflege erleben wir schon, wie schlecht die Situation ist, auf die gleiche Lage bewegen wir uns jetzt auch in der Kinderbetreuung zu“, sagte Verdi-Vertreterin Kocksch. Corona und die Auswirkungen der Fluchtbewegungen in Folge des Ukraine-Krieges verschärfen die Situation weiter.

SPD attackiert Oberbürgermeister

Die SPD-Fraktion hatte Anfang März einen Eilantrag eingereicht, mit dem der Oberbürgermeister aufgefordert werden soll, sich bei der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände für ein umgehendes Angebot der Arbeitgeber in den aktuellen Tarifverhandlungen einzusetzen. Obwohl das Rechtsamt die Eilbedürftigkeit des Antrages bestätigt habe, sei dieser nicht für die Stadtratssitzung am 24. und 25. März behandelt worden und stehe erst bei der kommenden Sitzung am nächsten Mittwoch auf der Tagesordnung.

Dana Frohwieser, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, sieht darin eine „Verantwortungsverweigerung des Oberbürgermeisters“ Dirk Hilbert (FDP). Laufende Haushaltsverhandlungen und Tarifverhandlungen seien auch aus Sicht des Rechtsamtes der Stadt ausreichend Grund für die Eilbedürftigkeit des Antrags.

Entscheidung im Stadtrat offen

Frohwieser: „Der Oberbürgermeister sitzt das Thema aus und lässt seine Kita-Amtsleiterin pressemedial Stimmung gegen die streikenden Beschäftigten machen.“ Kita-Chefin Sabine Bibas hatte die Streiks in der jetzigen Zeit als „unsensibel“ bezeichnet.

Dresden schulde den Familien und den Mitarbeitern bessere Bedingungen in den Kitas. „Wäre dieser Auftrag bereits mit der letzten Stadtratssitzung erteilt worden, wäre es womöglich nicht zu dieser erneuten Streikrunde gekommen“, mutmaßt Frohwieser.

Allerdings ist offen, ob der Antrag im Stadtrat überhaupt eine Mehrheit findet. Im Vorfeld der OB-Wahl am 12. Juni gönnen sich die Stadtratsfraktionen kaum noch gegenseitig politische Erfolge.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hilbert hatte die Kritik an der Kita-Amtsleiterin bereits Anfang März zurückgewiesen. Außerdem betonte er, es sei „gute Sitte, dass sich Kommunalparlamente nicht in die Tarifauseinandersetzungen einmischen, weil nicht die Stadt, sondern der Arbeitgeberverband Tarifpartei sei. In diesem Verband sei zudem nicht der OB, sondern der Bürgermeister für Finanzen, Personal und Recht vertreten. Das ist SPD-Politiker Peter Lames.

Von Ingolf Pleil