Kita-Notbetreuung in Dresden nimmt zu

Die Zahl der Kinder in der Notbetreuung in Dresdner Kindertagesstätten ist weiter angewachsen. Das teilte die Leiterin des Eigenbetriebs Kindertagesstätten der Stadt, Sabine Bibas, auf DNN-Anfrage mit.

Wie viele Kinder eine Notbetreuung aktuell in Anspruch nehmen, kann dabei allerdings nur für die vom Eigenbetrieb betriebenen 172 Kitas und Horte angegeben werden. Für die mehr als 200 Einrichtungen in freier Trägerschaft lägen der Stadt zur derzeitigen Auslastung noch keine Meldungen vor, erläuterte Bibas.

„Seit dem 5. Januar ist die Anzahl der Kinder in der Notbetreuung kontinuierlich gestiegen“, erklärte die Betriebsleiterin. Mit Stand 19. Januar wurden in den städtischen Kindertageseinrichtungen 4733 Kinder im Notbetrieb betreut. Regulär wären es 26 668 gewesen. Damit liegt die Betreuungsquote aktuell bei 17,74 Prozent.

Deutlicher Anstieg seit Lockdown-Start

Am 5. Januar wurden in den kommunalen Kindertageseinrichtungen 3263 Kinder (12,23 Prozent) im Notbetrieb betreut (DNN berichteten). Am 14. Dezember, dem Start des Lockdowns mit Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen, waren es 2097 Kinder (7,86 Prozent) und kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, lediglich 1092 Kinder (4,09 Prozent), die im Notbetrieb betreut wurden.

Der Notbetrieb ist nur für Eltern aus bestimmten Berufsgruppen zugelassen. Die Zahlen in Dresden liegen etwas unter dem landesweiten Niveau. Nach einer vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) zum 20. Januar durchgeführten Erhebung beträgt der Anteil der Notbetreuung in Sachsens Krippen und Kindergärten 28 Prozent. Damit ist die Inanspruchnahme der Notbetreuung gegenüber dem zum 6. Januar 2021 erfassten Stand um 8 Prozentpunkte gestiegen.

Top 5 der Notbetreuung In den folgenden fünf Kitas werden (Stand: 19. November 2021) und ausgehend von der Anzahl der Kinder im Regelbetrieb, die meisten Kinder im derzeitigen Notbetrieb betreut: In der Kita Neukircher Straße 20 (Loschwitz) befinden sich 49 (40,8%) von regulär 120 Kindern in der Notbetreuung. In der Kita Mendelssohnallee 27/29 (Blasewitz) befinden sich 68 (40,5%) von regulär 168 Kindern in der Notbetreuung. In der Kita Augsburger Straße 29 (Blasewitz) befinden sich 60 (39,2%) von regulär 153 Kindern in der Notbetreuung. In der Kita Fritz-Meinhardt-Straße 48 (Prohlis) befinden sich 21 (38,9%) von regulär 54 Kindern in der Notbetreuung. In der Kita Burgenlandstraße 30 ( Leuben) befinden sich 28 (38,3%) von regulär 73 Kindern in der Notbetreuung.

Landesweit höhere Quote

Die Anmeldungen für die Notbetreuung in Krippe und Kindergarten stiegen im gleichen Zeitraum von 28 Prozent auf 36 Prozent. Bei den Horten ist eine vergleichbare Entwicklung zu beobachten. Der Anteil der notbetreuten Hortkinder stieg von 9,4 Prozent am 6. Januar 2021 auf 14 Prozent zum 20. Januar 2021. Aufgrund unterschiedlicher Kinderzahlen in den einzelnen Betreuungsgruppen kann der Schnitt nicht einfach hochgerechnet werden. Dass Dresden darunter liegen dürfte, kann mutmaßlich daran liegen, dass in der Wirtschaftsstruktur der Kreisfreien Städte mit viel Verwaltung und Dienstleistern mehr Potenzial für Homeoffice besteht als in den Betrieben in den Landkreisen.

Mit der neuen Coronaschutzverordnung, die erst kommenden Dienstag von der Staatsregierung um Ministerpräsident Michael Kretschmer beschlossen wird, sind bei den relevanten Berufsgruppen lediglich geringfügige Änderungen geplant. So sollen beispielsweise Mitarbeiter von Krankenkassen und -versicherungen noch aufgenommen werden, wenn sie für Aufgaben im Coronazusammenhang wichtig sind.

Kommunen rechnen nicht mit weiterer Steigerung

„Trotz der nochmaligen Steigerung gegenüber dem vor zwei Wochen erfassten Stand gehen wir davon aus, dass wir das Plateau der Notbetreuung erreicht haben“, erklärte SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck. Größere Steigerungen erwarte der SSG nicht mehr, sofern der Personenkreis für die Nutzung der Notbetreuung in der Corona-Schutz-Verordnung nicht erweitert werde.

Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen hat im aktuellen Notbetrieb alle Einrichtungen geöffnet. Damit können alle Kinder, deren Eltern einen Anspruch auf Notbetreuung haben, betreut werden, erklärte Bibas. In Kitas in Loschwitz und Blasewitz ist die Auslastung derzeit am höchsten. Dies könnte mit der Nähe zum Uniklinikum zusammenhängen, vermutet die Kitabetriebsleiterin.

Keine Kurzarbeit in Kitas

Laut dem aktuellen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst ist Kurzarbeit für Erzieherinnen und Erzieher nicht vorgesehen. Die Bemessung der wöchentlichen Arbeitszeit erfolgt auf Grundlage der abgeschlossenen Betreuungsverträge und nicht auf Grundlage der tatsächlich anwesenden Kinder. Das bedeutet, dass alle Erzieher bei Ihrer Arbeitszeit geblieben sind und diese auch vergütet wird.

Die Landeshauptstadt Dresden rechnet gesamtstädtisch mit rund 4,7 Millionen Euro an Einnahmeausfällen pro Monat, durch den Wegfall von Elternbeiträgen für nicht betreute Kinder. Der Wert schließe die Einnahmeausfälle bei freien Trägern mit ein.

Die Erstattung der kommunalen Aufwendungen erfolgt in voller Höhe zentral durch den Freistaat Sachsen. Die dafür in Anspruch genommenen Gelder setzen sich jeweils zur Hälfte aus Mitteln des Landes aus dem Corona-Bewältigungsfond und Mitteln der sächsischen Kommunen aus dem kommunalen Finanzausgleich ( FAG) zusammen.

