In einer Dresdner Kita ist ein Coronafall aufgetreten. Das Kind sei am Montag positiv auf Covid-19 getestet worden, wie die Sächsische Zeitung berichtet. Demnach wurden inzwischen alle Kontaktpersonen vom Gesundheitsamt ermittelt und bis zum 29. Mai in Quarantäne geschickt.

Bei den Kontaktpersonen handele es sich um 20 Erwachsene, darunter auch Erzieher und Mitarbeiter der Kita, sowie 19 Kinder. Bei der Einrichtung soll es sich nicht um eine städtische Kita, sondern um einen freien Träger handeln.

Von DNN