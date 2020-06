Dresden

Weixdorfer Eltern kämpfen gegen die Auslagerungspläne der Stadt für ihre Kita „Heideland“. „Das wäre der Gau für uns“, erklärte Elternratsmitglied Annett Wesolek gegenüber DNN.

Die Lage ist kompliziert. Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Stadt Dresden ist Eigentümer der Immobilie an der Straße „Zum Bahnhof 5“. Betrieben wird die Kita durch den Regionalverband der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen e. V. Im Fußboden des Altbauflügels sind teerhaltige Bauprodukte aus DDR-Zeiten entdeckt worden, die sogenannte Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten.

Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes können diese Stoffe Krebserkrankungen verursachen und bei drei Raumluftmessungen seien erhöhte PAK-Werte festgestellt worden, teilte Marco Fiedler vom Kita-Eigenbetrieb mit. Anfang Februar erfuhren die Eltern davon. Damals, so erinnern sich die Eltern, hätte das Gesundheitsamt noch eine Übergangszeit bis Ende nächsten Jahres für möglich gehalten, wenn die Kita entsprechend gelüftet wird.

Stadt sieht Lösung nur in Umzug

Eigenbetriebssprecher Fiedler erklärt jedoch: „Der betroffene Altbauflügel darf laut Festlegung des Gesundheitsamtes längstens bis zum 31. August 2020 genutzt werden.“ Gemeinsam mit dem Träger seien daher mehrere Auslagerungsszenarien geprüft worden. Die einzige Lösung sieht die Stadt darin, 95 Kindergartenkinder in die Kita-Standorte Bruhmstraße und Jakob-Weinheimer-Straße in Langebrück umzusiedeln.

Einige Kindergartenkinder und die Krippenkinder können bis zur Sanierung der Kita im unbelasteten Teil des Standortes verbleiben. Das Landesjugendamt habe die erforderliche Betriebserlaubnis „bereits in Aussicht gestellt“, erklärte Fiedler. Die Befürchtungen der Eltern, es sei unklar, wo ab September die Kinder betreut werden könnten, „sind diesbezüglich unbegründet“. Auch ein Bus-Shuttle sei den Eltern bereits zugesagt worden. „Zur Mitfinanzierung durch Eltern beziehungsweise Träger suchen wir gerade nach einer für alle Seiten praktikablen Lösung“, erklärt Fiedler.

Eine Bauauslagerung der Kita wäre auch ohne die Luftbelastung notwendig geworden. Ursprünglich sollte die Kita „Heideland“ im Jahr 2026 generalsaniert werden. Das wird nun auf 2022 vorgezogen. Die Planungen laufen. Die Arbeiten könnten am 1. Januar 2022 startet. Die Stadt rechnet derzeit mit Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro.

Übergangslösungen verworfen

Es sei geprüft worden, ob der Einbau einer Lüftungsanlage oder das Aufbringen einer Sperrschicht auf den betroffenen Fußböden übergangsweise eine weitere Nutzung der gesamten Kita bis zum Sanierungsstart ermöglichen könnten. Beides musste verworfen werden, erklärt Fiedler, weil die gesetzlichen Anforderungen an die Raumluft nicht erreicht worden wären. Für die Sanierung ist die Auslagerung in die Fabricestraße in der Neustadt im Gespräch. Für die Eltern wäre das eine logistische Katastrophe, meint Wesolek.

Der zweimalige Umzug ist den Eltern ein Graus. In Langebrück rechnen sie regelmäßig mit Verkehrschaos, wenn dort Hunderte Kinder von ihren Eltern zur Kita und Grundschule gebracht werden. „Wir wollen eine Lösung möglichst in Weixdorf“, erklärt Annett Wesolek. Der Aufbau von Containern sei jedoch von der Stadt abgelehnt worden. „Eine zweimalige Umgewöhnung samt Umzügen innerhalb eines Jahres ist Stress pur für Kitaleitung, Eltern, Erzieher und vor allem die Kinder“, pflichtet ihr Carina Schmidt bei, die eine dreijährige Tochter hat. Fehlende Diskussionsbereitschaft und Mangel an belastbaren Daten über Kosten von Bus, Umzug, Lüftung oder Containern moniert auch Patrick Hasch aus der Elternschaft. Die kritischen Stimmen ließen sich fortsetzen. Nahezu alle betroffenen Eltern haben sich gegen die Auslagerungspläne ausgesprochen, mit einer Petition soll dem Kampf nun noch Nachdruck verliehen werden.

Kita-Träger warnt vor Folgen für Kinder

Der Träger warnt vor den negativen Folgen für die Kinder durch die wiederholte Änderungen von Gruppen. Problematisch sei auch die Absicherung der drei Standorte durch pädagogisches Fachpersonal. „Dies stellt einen Kraftakt für uns dar“, erklärt Sven Krell, Vorstand beim Träger. Die Stadt hat zwar finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt, trotz intensiver Suche konnte jedoch kein zusätzliches Personal gewonnen werden. Eltern von Geschwisterkindern müssten künftige verschiedene Standorte ansteuern. „Unzumutbare familiäre und logistische Belastungen“, könnten die Folge sein, heißt es in der Petition an Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP).

Auch der Träger hat sich gegenüber der Stadt dafür ausgesprochen, die Kinder weiter in der Kita in Weixdorf zu betreuen. Die Luftbelastung sei seit Jahren bekannt. Für das letzte Jahr sollte es mit stringentem Lüftungsregime, viel Aufenthalt an frischer Luft und dem Einbau von Ventilatoren möglich sein, ausreichend Luftaustausch für das eine Jahr abzusichern.

Von Ingolf Pleil