Dresden

Stillstand statt Bewegung in der Kirche wünscht sich kaum einer. Ganz anders beim Kirchgebäude. Da könnte Bewegung gefährlich werden. Bei der evangelischen Kirche in Dresden-Briesnitz haben dafür gleich mehrere ungünstige Faktoren gesorgt.

Zum einen ist sie 1882 grundlegend umgebaut worden, so wie es der Architekt Gotthilf Ludwig Möckel (1837-1915) plante. Die Kirche bekam den spitzen Turm mit den vier Seitentürmchen – ein Charakteristikum, an dem man sie schon von weitem erkennt. Die im Inneren einst flach gedeckte Renaissancekirche erhielt ein neogotisches Gewölbe. „Dazu hat er die Seitenwände um 1,80 Meter erhöhen lassen“, erzählt Rolf Schnaithmann vom Bauausschuss der Kirchgemeinde. „Aber offenbar war das zu wenig, um den Gewölbeschub aufzunehmen.“ Seither drückt das Gewölbe die Wände nach außen.

Drei Bronzeglocken kamen der Sanierung dazwischen

2009 bis 2011 musste daher bereits der Altarraum saniert werden. Dabei seien die Dachbalken in einer Art Ring zusammengefasst und Anker nachgespannt worden, erläutert Schnaithmann.

Auch der Baugrund geriet im vergangenen Jahrhundert in Bewegung. „Die Kirche steht ja an einem Hang Richtung Elbe. Mal ist die Feuchtigkeit im Gelände stärker, mal schwächer. Wir wissen noch nicht, woran das liegt.“

Im Gewölbe haben sich Risse gebildet. Quelle: Dietrich Flechtner

In den zurückliegenden fünf Jahren sei das aber zur Ruhe gekommen. Gipskleckse, sogenannte Rissmarken, an mehreren Stellen der Mauern lassen das erkennen. „Deshalb können wir nun guten Gewissens instandsetzen.“ Dass es nötig ist, erkennt man an mehreren Gewölberippen und Stützbögen, besonders im Triumphbogen. Lange Risse durchziehen sie. „Auch ein Stück Mauerwerk hatte sich gelöst und wäre beinahe runtergefallen“, sagt Schnaithmann.

Eigentlich hatten sich die Verantwortlichen in der Gemeinde die Reparatur schon damals nach der Altarraumsanierung vorgenommen. Doch dann kam eine andere Aktion dazwischen: Die Kirche bekam zum 500. Jahrestag der Reformation 2017 drei neue Bronzeglocken, gegossen in Lauchhammer. Sie waren ein Ersatz für das Geläut aus Stahlguss, das seit 1920 im Turm hing, aber viel zu schwer war und deshalb den stählernen Glockenstuhl beschädigte.

Der war dann durch eine Konstruktion aus Holz ersetzt worden, die Schwingungen besser abfängt. Mehr als 200.000 Euro kostete das. Die Spenden dafür beschaffte ebenfalls der Förderverein mit seinen rund 50 Mitgliedern.

Jetzt ist er erneut gefragt. Für die Planung der Sanierungsarbeiten hat er der Kirchgemeinde bereits rund 50.000 Euro zugesichert, wie Christian Winkler vom Vorstand sagt. In diesem Jahr müsse zunächst der Zustand untersucht werden. „Mit diesen Ergebnissen kann die Architektin dann planen.“ Zu reparieren wären voraussichtlich das Tragwerk, die Elektroanlage und die Heizung.

Die Restauratoren wollen die Farbschichten eingehend betrachten. Unter der sichtbaren Ebenen verbergen sich die der Vergangenheit. „Wir möchten die Ausmalung wieder authentisch herstellen, so wie sie Möckel 1882 hat gestalten lassen“, sagt Schnaithmann.

Eingliederung ins Kirchspiel Dresden West läuft

Mit Ornamenten versehene Flächen und Bänder muss es damals gegeben haben. Doch schon 1935 seien sie, dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend, mit einheitlich heller Farbe überstrichen worden. Bei der Rekonstruktion helfen alte gemalte Darstellungen und Fotografien, die allerdings nur in Schwarz/Weiß existieren.

Ihre natürliche Oberfläche zeigen bereits etliche Holzteile. Denn Gemeindemitglieder hatten in den 1980er Jahren die weiße Farbe der Emporen und die schwarze der Bänke abgebeizt.

Frühestens 2020 könnten die Arbeiten beginnen, wie Winkler sagt. Erst wenn die Pläne stehen, lassen sich die Kosten schätzen. Doch mit dem Geldsammeln hat der Förderverein bereits begonnen. Für 15. September ist ein Benefizkonzert geplant.

Zu Bewegung und Improvisation ist die Gemeinde auch bei der Kirchenmusik gezwungen, für deren hohe Qualität sie stadtbekannt ist. Kantorin Alexandra Skiebe ist im Mutterschaftsurlaub, wie Steffen Brock sagt. Er ist seit April 2017 hier Pfarrer. Kantor Richard Wintsche ersetzt Alexandra Skiebe seit Ende 2018. Kurz zuvor hatte er sein Studium an der Hochschule für Kirchenmusik abgeschlossen.

Briesnitz gehört wie die anderen drei zuvor selbstständigen Gemeinden in Cossebaude, Cotta und Gorbitz zu dem 2006 gegründeten Kirchspiel Dresden West. Noch immer seien sie dabei, die Arbeit in dem neuen Verbund gerecht zu verteilen. „Es bleibt ein Spannungsverhältnis“, konstatiert Pfarrer Brock. „Die Herzen schlagen für die eigene Gemeinde und Kirche, aber alle wissen, dass vieles nur noch miteinander gemacht werden kann.“

Hauptamtliche Mitarbeiter würden mehr und mehr zu Organisatoren für die Ehrenamtlichen, von denen viel mehr Engagement gefordert sei, so Pfarrer Brock. Nicht einfach für die Berufstätigen. „Aus unserer Leistungsgesellschaft ist für viele eine Überforderungsgesellschaft geworden.“ Veränderungen gibt es also auch an der Basis der Gemeindearbeit.

Geschichte und Besucherservice Benefizkonzert: 15. September, 16 Uhr, in der Briesnitzer Kirche, Merbitzer Straße 6. Das Aichinger-Consort Dresden spielt auf nachgebauten Instrumenten geistliche Konzerte und Motetten von Heinrich Schütz und Komponisten seiner Zeit. Die Leitung hat Helmut Katschner. Kirche: Der Vorgängerbau stand nahe einer 1071 erstmals urkundlich erwähnten Burganlage. Deren Reste sind unterhalb der Kirche an der B 6 sichtbar. Die heutige Kirche wurde erstmals 1273 als spätgotischer Bruchsteinbau erwähnt. Mehrmals ist sie umgebaut worden, zuletzt 1881/1882 nach Plänen von Gotthilf Ludwig Möckel (1837-1915). Von ihm stammt auch der charakteristische Spitzhelm des Turms mit den vier spitzen Ecktürmchen. Geläut: Die größte der neuen Bronzeglocken, die „Wort-Glocke“ wiegt über 1,8 Tonnen, hat den Ton d’. Die mittlere, die „Abendmahl-Glocke“, ist etwas über eine Tonne schwer, hat den Ton f’. Die kleinste, die „Tauf-Glocke“, bringt über 650 Kilo auf die Waage, schlägt im Ton a’. Turmbesteigung: ist für Besucher von April bis September jeden Sonnabend 18 bis 19 Uhr möglich. Der Turm ist 76 Meter hoch und bietet Ausblicke auf Innenstadt, Lößnitzhänge und bis zum Dom in Meißen. Im Turmzimmer kann man historische Gemälde und spätgotische Holzfiguren besichtigen.

Von Tomas Gärtner