Kino in Dresden vor 1949: Anfänge einer großstädtischen Populärkultur

Dresden

„Die Erde ist noch rund, aber die Geschichten sind viereckig geworden“ – so beschrieb Ödön von Horváth überwältigt das Kino der Zwanzigerjahre. Und Hugo von Hofmannsthal dachte an eine Werkstatt, in der sich ein Magier Bilder ausdenkt, „Bilder, die uns das Leben schuldig bleibt“. Auch die Dresdner Bevölkerung war im Nu infiziert und fasziniert vom „Virus“, bzw. dem neuen Medium Kino: In der sächsischen Landeshauptstadt gab es zwischen 1896 und 1949 über 200 Orte, an denen man Filme anschauen konnte. Die ersten ständigen Kinos in Dresden wurden im Jahre 1906 errichtet. Am 24. November 1906 wurde vom Ministerium des Innern die erste Verordnung, die Vorführung mit Kinematographen betreffend, herausgegeben, die auch außerhalb Sachsens ihre Anwendung fand.

Die Zeit der Filmpaläste

Ein Jahr später erfolgte in Dresden 1907 die Gründung der „Deutschen Kinematographen-Werke“, die Filme herstellten, die im In- und Ausland große Beachtung fanden. Im Jahr 1913 eröffnete mit den U.T. Lichtspielen ein Kinopalast, daneben existierten zahlreiche Laden- und Saalkinos. Im selben Jahr betrieb die Firma Olympia-Theater einen Filmverleih. Ebenso befasste sie sich mit der Fabrikation von Filmen wie „Jugendsünde“, „Schaffnerin der Linie 6“ und so weiter. Während des Ersten Weltkrieges lieferte sie Bilder von den Fronten.

Auch viele Theaterschauspieler wirkten im Film mit

Der rasante Anstieg von Lichtspieltheatern zeigt das hohe Interesse aller Bevölkerungsschichten an dem neuen Unterhaltungsmedium. Die häufig nur wenige Monate dauernden Betriebszeiten und regen Besitzerwechsel weisen darauf hin, dass das Kino als wirtschaftliches Unternehmen zunächst noch erprobt werden musste. Als die ersten Dramen mit mehreren Akten auftauchten und der Film eine künstlerische Note bekam, traten auch etliche der bekanntesten und beliebtesten Bühnenkünstler der sächsischen Landeshauptstadt vor die Kamera, beispielsweise Bruno Decarli, Erich Ponto oder etwa Otto Gebühr, der, bevor er in diversen Ufa-Filmen aufgrund seiner Ähnlichkeit den Preußenkönig Friedrich den Großen verkörperte, von 1898 bis 1908 am Königlichen Hoftheater Dresden engagiert war.

Collage aus dem Dresdner Anzeiger 1939. Quelle: Repro

Internetseite zu den Dresdner Kinos vor 1949

Einen Zugang zu dieser Welt liefert nun die Website „Dresdner Kinokultur“, mit der das Forschungsprojekt „1918 als Achsenjahr der Massenkultur. Kino, Filmindustrie und Filmkunstdiskurse“, das vom Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus im Rahmen des Forschungsprogramms „1918 – Chiffre für Umbruch und Aufbruch“ bis Ende 2020 gefördert wurde, seine Arbeitsergebnisse präsentiert. Herzstück ist eine interaktive Karte, auf der man die Ausbreitung und Entwicklung der Kinematographie in Dresden von 1896 bis 1949 sowohl chronologisch als auch geografisch nachvollziehen kann – wahlweise auf einem historischen oder einem aktuellen Stadtplan. Darüber, aber auch über weitere Suchoptionen, erhält man zudem die Möglichkeit, sich zu den Lichtspieltheatern noch eingehender zu informieren, historische Fotos zu betrachten oder in weiteren zeitgenössischen Dokumenten der Kinokultur des frühen 20. Jahrhunderts zu stöbern.

Wer auf diese Weise „Blut geleckt“ hat, dem eröffnet die Website zudem den Zugang zum Sammelband „Urbane Kinokultur. Das Lichtspieltheater in der Großstadt 1895–1949“. Dieser dokumentiert eine interdisziplinäre Tagung, die das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV) in Kooperation mit den Technischen Sammlungen Dresden im November 2019 veranstaltet hat. Weiterführende Links zu internationalen Filmdatenbanken und weiteren Ressourcen runden das Rechercheangebot ab.

Heinrich Ott gründete den ersten Kinobesitzer-Verein

Der über die ISGV-Homepage abzurufenden Website liegt eine umfangreiche Quelle zur frühen Dresdner Kinolandschaft zu Grunde, wie sie „in vergleichbarer Form für keine andere Stadt Deutschlands existiert“. Es handelt sich um die sogenannte Sammlung Ott, einem Konvolut von etwas mehr als 1000 Schreibmaschinenseiten, das im Dresdner Stadtarchiv liegt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Benannt ist sie nach ihrem Verfasser Heinrich Ott. Er war Sänger des Dresdner Opernchores, darüber hinaus aber auch Kinoeigentümer und 1908 Gründungsvater des ersten Kinematographenbesitzer-Vereins, der ein Jahr ins Vereinsregister eingetragen wurde. Aus diesem Verein ging am 26. November 1916 der Sächsische Landesverband und später der Reichsverband hervor. 1934 wurde der Verein durch die allgemeinen Bestimmungen aufgelöst, nachdem er über 25 Jahre als erster und größter Kinematographenbesitzer-Verein bestanden hatte.

Zeitgenössische Werbeanzeige für „Metropolis“. Quelle: aus dem Buch „Dresdens bunte Bühne“ von Siegfried Thiele

Details zu Dresdner Kinos und den gezeigten Filmen

Die Sammlung Ott umfasst laut ISGV-Homepage sechs eigenständige Einzelteile. Zu einem ersten Hauptteil lassen sich chronologisch geordnete Auflistungen von 153 Dresdner Kinos zusammenführen, die zwischen 1896 und 1933 existierten. Dabei werden für jedes Lichtspielhaus in verschiedener Dichte Detailinformationen geliefert. Neben den Namen der Besitzer, der Adresse und dem Eröffnungsdatum können das zum Beispiel technische Details sein oder Angaben aus Behördenunterlagen, die zumeist den Gründungsprozess widerspiegeln. Einen besonderen Wert besitzen schließlich die beigefügten Abschriften der Eröffnungsannoncen aus der Tagespresse. Sie eröffnen einen Blick in die zeitgenössische Kinowelt.

Einen zweiten Hauptteil bilden Aufzählungen, die sowohl in alphabetischer als auch in chronologischer Ordnung rund 6500 Filme auflisten und zudem das Kino nennen, in welchem jeder Film erstmals in Dresden vorgeführt worden ist. So ist es möglich, Einblicke in die zeitgenössische Kinowelt und deren Verankerung im urbanen Umfeld zu bekommen.

Internet: www.isgv.de

Von Christian Ruf