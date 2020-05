Kindsein, wenn Krieg ist – ein Dresdner Kruzianer erinnert sich

Dresden

Reinhard Kluge steht in seinem Wohnzimmer und fährt mit der Hand über seine Plattensammlung. An einer Stelle bleibt sein Zeigefinger stehen. Er zieht eine Platte heraus und legt sie auf den Spieler. Ein kurzes Knistern später ertönt Mauersbergers Trauermotette. „Jedes Mal, wenn ich das höre, ist die Erinnerung wieder lebendig“, sagt der 86-Jährige, während die Stimmen des Dresdner Kreuzchors den Raum füllen.

Am 4. August 1945 stand Reinhard Kluge in der ausgebrannten Kreuzkirche und sang mit den anderen Kruzianern „Wie liegt die Stadt so wüst“. Es war der erste August nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Reinhard Kluge ist einer der wenigen noch lebenden Zeugen eines Teils der Geschichte, der über 60 Millionen Menschen das Leben kostete. Als Deutschland am 8. Mai 1945 kapitulierte, war er zwölf Jahre alt. Sechs davon waren Kriegsjahre.

Als die Nachricht kam

Den Tag der deutschen Kapitulation hat der 86-Jährige noch genau vor Augen. Als die Nachricht aus dem großen Röhrenradio in die kleine Wohnung der Familie Kluge schallte, konnte der Junge es kaum fassen. „Ich glaubte bis zu dem Zeitpunkt an die deutsche Wunderwaffe“, erzählt Kluge heute mit einem schwermütigen Lachen. Später am Tag gingen er und seine vier Jahre ältere Schwester die Straßen in Laubegast entlang. Als sie sahen, dass jemand die weiße Flagge hisste, streckte Reinhard Kluge den rechten Arm und rief „Heil Hitler!“ „Man muss verstehen, wie sehr diese Ideologie einen damals prägte“, sagt er. Von dem Horror in den Konzentrationslagern habe er damals noch nichts gewusst.

Reinhard Kluge als Kruzianer. Quelle: Reinhard Kluge

Wie die NS-Ideologie prägte

Im Jahr 1933 geboren, wuchs Reinhard Kluge mit der Nazi-Diktatur auf. Er könne sich noch genau an Hitlers 50. Geburtstag erinnern, erzählt er. „Da haben die Leute alle kleine Lampen in ihre Fenster gestellt.“ Zwei Jahre später wurde Reinhard Kluge Zeuge der November-Pogrome. „Wir kamen gerade aus einer Nachmittagsvorstellung von Sarrasani. Als wir auf dem Rückweg waren, sah ich, wie die Synagoge brannte.“ Im Sommer 1942 stand Reinhard Kluge mit seiner Mutter auf dem Dresdner Altmarkt und beobachtete, wie Juden, mit Stern gekennzeichnet, auf der Straße liefen. „Weil sie die Fußwege nicht benutzen durften.“ Zwar habe seine Mutter nichts gesagt, doch in ihrem Gesicht sah Reinhard Kluge Mitleid.

Über die Nazis und deren Verbrechen wurde in seiner Familie nicht gesprochen. „Und ich habe viel zu wenig gefragt“, sagt Kluge heute. „Das bedauere ich sehr. Wir hatten ja auch jüdische Mitschüler an der Kreuzschule.“

Der Krieg aus Kinderaugen

Auch wenn nicht darüber gesprochen wurde – Reinhard Kluge merkte, dass der Krieg in vollem Gang war, beobachtete ihn mit Kinderaugen. Er wisse noch genau, wie seine Familie Wollsachen sammelte für die Soldaten, „die im Winter 1941 im Osten so gefroren hatten.“ Er erinnert sich noch an die Fanfare, die die Siegesmeldungen der Deutschen im Radio einleitete. Und an „ganze Seiten voller Todesanzeigen, als die Nazi-Armee die Schlacht um Stalingrad verlor.“

Momente der Unbeschwertheit

Neben Kriegsbildern gibt es in Reinhard Kluges Erinnerung auch Momente voll Unbeschwertheit. Bilder, auf denen er und seine Schwester am Kaufmannsstand und mit dem Puppentheater spielten. Bilder vom Weihnachtsfest 1937, als eine elektrische Eisenbahn unter dem Christbaum lag. „Wir hatten Skier und Schlittschuhe“, erzählt er, als könnten die Spielsachen den Krieg neutralisieren. „Wir hatten eine wunderbare Kindheit. Unsere Eltern waren gut zu uns.“

Sogar die Notizen im Haushaltsbuch seiner Mutter hat Reinhard Kluge noch vor Augen. 120 Mark habe sie im Monat für den Lebensmitteleinkauf der Familie gebraucht. „Wir haben nie am Hungertuch genagt“, erklärt er.

Reinhard Kluge war Teil der ARD-Dokumentation „Kinder des Krieges – Deutschland 1945“. Quelle: Hoferichter und Jacobs GmbH

Hunger und Steineklopfen nach Kriegsende

Dann kam das Kriegsende. Reinhard Kluge erinnert sich, wie seine Familie fünf Tage lang von einem Brot essen musste und wie seine Mutter die Kartoffeln in kochendes Wasser rieb. „Das war die bekannte Zudelsuppe“, erzählt der 86-Jährige mit ein wenig Nostalgie in der Stimme.

„Dann kam der Aufruf an die Bevölkerung, zum Steineklopfen und Zuschütten der Panzergräben.“ Die Bomben der Alliierten hinterließen Deutschland als Trümmerfeld. Seit einem Jahr war Kluge damals im Kreuzchor. Ende Juli, Anfang August – so sicher ist er sich nicht mehr – sei er mit den anderen Knaben losgezogen. Mit „Schippe und Schaufel“ in den Händen, um die Kreuzkirche vom Schutt zu befreien.

Wenige Wochen später, am 4. August 1945, hörten Hunderte Dresdner den Kreuzchor Mauersbergers Trauermotette singen. Sie gedachten der Tausenden Menschen, die in der Bombennacht im Februar ihr Leben verloren – unter ihnen elf Kruzianer.

Zeitzeugen gesucht Das Stadtarchiv ruft anlässlich zu 75 Jahren Kriegsende die Dresdner dazu auf, am Zeitzeugenarchiv mitzuarbeiten. Egal ob Dokumente, Fotos, Briefe oder Tagebucheinträge – alle Arten von Zeitzeugenberichten über die Tage rund um den 8. Mai 1945 werden gesucht. Ziel ist es, mit einem möglichst detaillierten Bild der damaligen Zeit die Erinnerung aufrechtzuerhalten und nachfolgende Generationen für das Thema zu sensibilisieren. E-Mail: stadtarchiv@dresden.de

Was es zum Glück braucht

Das Bewahren der Geschichte machte Reinhard Kluge zu seinem Beruf. Nach seinem Studium in Leipzig schlug er den Weg des Ar­chivars und Historikers ein. Heute, 75 Jahre später, lebt Kluge mit seiner Frau in einem kleinen Ort im Osterzgebirge. 1991 kauften sie sich dort ein altes Haus, mit einem kleinen Garten davor. „Wir begnügen uns mit wenig“, sagt der 86-Jährige. „Das größte Glück ist, dass wir beide noch leben.“

Mehr Berichte von Reinhard Kluge und anderen Zeitzeugen gibt es in der Dokumentation „Kinder des Krieges – Deutschland 1945“ zu sehen, abrufbar in der ARD-Mediathek bis zum 4. Mai 2021.

