Angeklagter im Kindesmordprozess bricht Schweigen

Dresden

Laurent F. – angeklagt wegen Mordes an seinen Kindern, versuchten Totschlags an seiner Frau und illegaler Drogeneinfuhr – ist immer für eine Überraschung gut. So auch am Dienstag. „Zu den Vorwürfen will sich mein Mandant nicht äußern, er verteidigt sich zunächst schweigend“, verkündete sein Anwalt zum Prozessbeginn am 4. Februar. So vernahm die Kammer Zeugen. Am Dienstag beschwerte sich der Angeklagte, dass die vor ihm aussagen durften. Was hätte die Kammer denn die drei Monate bis zu seiner Aussage tun sollen? Skat spielen?

Erinnerungen an die Tat habe er keine

Erst in der vergangenen Woche brach er sein Schweigen, am Dienstag beantwortete er Fragen. Der Franzose philosophierte ausschweifend über Nebensächlichkeiten, erzählte, was er an jenem Tag mit seiner zweijährigen Tochter und dem fünf Jahre alten Sohn unternommen hatte, räumte auch ein, Schuld an ihrem Tod zu sein – nur zum Wie und Warum, sagte er kein Wort. Wenn es konkret wird, hat er Gedächtnisschwund. Da kann er sich nicht erinnern. „Ich habe erst Stunden später erfahren, dass die Kinder tot sind. Ich habe keinerlei Erinnerung daran. Für mich waren sie am Leben.“

Anzeige

Schuld sei seine Frau

Eins erklärte er allerdings ausführlich: Seine Frau sei an allem Schuld. Sie habe sich nicht um die Kinder gekümmert, habe immer Geld gebraucht, ihn angelogen, betrogen und ihm die Kinder weggenommen. Er sei so verzweifelt gewesen, dass er sterben wollte. „Ich habe beschlossen, von einem Hochhaus an der Prager Straße zu springen“, erzählte er. Er sei auch schon oben gewesen. Dann sei ihm aber eingefallen, dass er ja seine Organe spenden wollte. Da habe er auf den Sprung verzichtet.

Weitere DNN+ Artikel

Dann verlegte er sich auf Drogenfahrten. Er soll für seinen Freund Andre G. Crystal von Polen nach Deutschland geschmuggelt haben. Im Januar 2019 zog ihn die Polizei mit ei­nem Kilo im Benz bei Königsbrück aus dem Verkehr. Einen Tag später wurde er aus der U-Haft entlassen. Die meisten sitzen dort bis zur Verhandlung. „Ich weiß nicht warum und wieso, aber ich bin rausgekommen.“ Man kann nur spekulieren, ob die Kinder noch leben könnten, hätte man ihn nicht laufen lassen.

Von Monika Löffler