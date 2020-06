Ein Kampfsporttrainer soll sich an elf Jungen vergangen haben. Am Dienstag haben Eltern und Trainingskameraden der Opfer vor Gericht ausgesagt. Zwei Zeugen sprachen den 50-Jährigen bereits 2018 auf sein Vergehen an. Damals verglich er die Schwere der Taten mit bei Rot über die Ampel gehen.