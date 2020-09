Dresden

Das ganz große Chaos ist ausgeblieben. Am Mittwochmorgen hatten die Gewerkschaften Verdi und GEW das Personal der städtischen Kindertagesstätten zum Streik aufgerufen. Dass die Eltern nicht überrascht vor verschlossenen Türen standen, liegt an der Informationspolitik von Verdi, erklärt Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold: „Wir haben frühzeitig kommuniziert, dass es am Mittwochmorgen zu Einschränkungen kommt. Mit Rücksicht auf die Eltern.“

250 Beschäftigte am Morgen vor dem Rathaus

Nach der coronabedingten Schließung der Kitas im Frühjahr habe Verdi nicht das große Werkzeug auspacken wollen, erklärt Herold die Strategie. „Wir müssen aber jetzt ein Zeichen setzen, damit die Arbeitgeber endlich ein Angebot vorlegen.“ Rund 250 Erzieherinnen und Erzieher hätten sich an der Kundgebung am frühen Morgen vor dem Rathaus beteiligt, schätzt Herold. Auch Stadträte wie die SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser stärkten den Streikenden den Rücken.

Uschi Kruse, Landesvorsitzende der GEW, rechnete mit 300 Teilnehmern an der Kundgebung am Morgen auf dem Altmarkt. „Die Erzieherinnen und Erzieher in Dresden haben heute ein deutliches Zeichen in Richtung Arbeitgeber gesendet: Sie halten eine angemessene Gehaltssteigerung für dringend erforderlich.“ Es gehe aber nicht nur um gutes Geld für gute Arbeit, sondern auch um die Einführung der 39-Stunden-Woche.

14 Einrichtungen blieben geschlossen

Da vorab nicht klar war, welche Einrichtungen sich an dem Streik beteiligen, hatte der Eigenbetrieb Kindertagesstätten die Eltern auf einer Internetseite und über ein Servicetelefon am Mittwochmorgen informiert. Letztlich blieben 14 Einrichtungen vollständig geschlossen. 55 Einrichtungen öffneten eingeschränkt, die restlichen 115 städtischen Kitas öffneten regulär. Schätzungsweise 2118 Kinder waren vom Streik betroffen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Viele Eltern hatten am Mittwoch frei genommen, den Arbeitsbeginn nach hinten verlegt oder ihre Kinder bei den Großeltern abgegeben. In den meisten Kitas fehlten einige bis zahlreiche Kinder, weil deren Eltern auf Nummer sicher gegangen waren. Gegen 10.30 Uhr hatten alle Einrichtungen wieder regulär geöffnet.

Bis zu 60 Mitarbeiter des Klinikums im Ausstand

Bis zu 60 Mitarbeiter der Frühschicht des Städtischen Klinikums sind am Mittwoch ebenfalls in einen Warnstreik getreten, erklärte Gewerkschaftssekretär Benjamin Ludwig. „Wir sind sehr zufrieden. Das waren ja die ersten gewerkschaftlichen Aktivitäten am Klinikum.“ Da Verdi eine Notdienstvereinbarung mit dem Klinikum abgeschlossen hatte, war eine Sonntagsbesetzung auf den Stationen und kümmerte sich um die Patienten.

„Wir haben die Patienten im Vorfeld über den Streik und die Einschränkungen informiert. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv.“ Es gehe nicht nur um mehr Geld für das Klinikpersonal, sondern auch um Entlastung, erklärte Ludwig. Die Spätschicht im Klinikum sollte den Dienst wieder regulär aufnehmen.

Nächste Verhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober

Auch die Beschäftigten des Jugendamtes und des Sozialamtes waren von 6 bis 10 Uhr zum Streik aufgerufen. Am Dienstag hatten bereits die Beschäftigten der Dresdner Verkehrsbetriebe mit einem Warnstreik dafür gesorgt, dass bis zum Abend keine Straßenbahnen und nur wenige Busse Fahrgäste beförderten.

Verdi fordert für die Beschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Gehalt. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Runde ist für den 22. und 23. Oktober anberaumt worden. „Wir hoffen, dass wir den Dresdnern weitere Arbeitskämpfe ersparen können. Aber das liegt in der Hand der Arbeitgeber“, erklärte Herold.

