Kinderpornographie: Prozess gegen Mann aus Niederau hat begonnen

Am 19. Mai 2020 standen Ermittler an der Tür von Alexander B. in Niederau. Ihr Verdacht: Besitz und bandenmäßiges Verbreiten von kinderpornografischen Schriften und schwerer sexueller Missbrauch von Kindern. Sie waren bei ihren Ermittlungen zu einschlägigen Foren im Internet auf ihn gestoßen und fanden Tausende Fotos und Videos mit widerlichsten Machwerken, die perverse Fantasien des Kindesmissbrauchs bedienten. Alexander B. wurde festgenommen, sitzt seitdem in U-Haft und seit Freitag auf der Anklagebank im Dresdner Landgericht.

Angeklagter kündigt Aussage an

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen vor, seit mindestens zehn Jahren auf diversen Plattformen im Internet aktiv gewesen zu sein, mit weiteren Bandenmitgliedern ein eigenes Forum im Darknet betrieben, aber auch für andere Foren gearbeitet zu haben. Alexander B. sei für die inhaltliche Ausgestaltung, Qualität und Quantität der widerlichen Machwerke und auch für die Regeln innerhalb der Bande zuständig gewesen.

Der Angeklagte soll aber Kinderpornografie nicht nur besessen und verbreitet, sondern auch selbst hergestellt haben. Laut Staatsanwaltschaft missbrauchte er kleine Mädchen, filmte die Taten und stellte sie dann auf die Plattformen. Seine Opfer waren Töchter von Familienmitgliedern oder Bekannten, die ihm ihre Kinder gutgläubig überließen. Die beiden jüngsten Opfer des Angeklagten waren zur Tatzeit ein halbes beziehungsweise ein Jahr alt. Die Gesundheit und das Leben der beiden Säuglinge sei durch den massiven Missbrauch massiv gefährdet worden, führte die Staatsanwältin aus.

Alexander B. kündigte für den nächsten Prozesstag eine Einlassung an. Die Jugendschutzkammer hat zunächst sieben Verhandlungstage vorgesehen.

