Kindergartenstandort Luboldtstraße in Dresden: Das Ende naht

Dresden

1888 wurde auf dem Weißen Hirsch eine Kinderbewahranstalt ins Leben gerufen. So hieß das damals. Der weiße Hirsch gehörte noch gar nicht zu Dresden. Über mehr als 130 Jahre hat die Betreuung der Kleinen zwischen drei und sechs Jahren dort eine Heimstatt gehabt.

Doch den 140. Jahrestag der Gründung wird der kleine Kindergarten mit gerade mal 30 Plätzen nicht mehr erleben. Neue Kinder werden nicht mehr aufgenommen. Kinder, die bereits dort sind, können bleiben, bis sie in die Schule kommen. Die Einrichtung läuft aus. Falls im letzten Jahr nur noch sehr wenige Kinder dort sind, schließt sie schon eher.

Ein Lied mit Gitarrenbegleitung - Kinderbetreuung in der Luboldtstraße in den 50er Jahren. Quelle: privat

Mit der langen Geschichte des Kindergartens Luboldtstraße hat sich seine frühere Leiterin Gabriele Winkler ausführlich befasst. Er ist ihr ans Herz gewachsen in den 39 Jahren, die sie dort gearbeitet hat, davon 38 Jahre als Leiterin; schon zu DDR-Zeiten fing sie 1982 dort an. Doch im Juli 2021 sah sie keinen anderen Ausweg, als ihn zu verlassen. „Das war eine schwere Zeit für mich.“

Kinderspiel e.V. stieg kurzfristig aus

Dabei war sie eine von denen gewesen, die den Fortbestand des Kindergartens nach der Wende mit gesichert hatten. Zusammen mit zwei anderen Dresdner Kitas landete der städtische Kindergarten 2001 bei einem freien Träger aus Leipzig, aber das ging nicht lange gut. Dann beschlossen Winkler und die Leiterin einer großen Kita in der Neustadt, einen eigenen Verein zu organisieren. Sie war Mitbegründerin und lange Jahre im Vorstand des Vereins Kinderspiel e.V., der die Trägerschaft für die beiden Einrichtungen übernahm.

Der Kinderspiel e.V. ist jetzt raus, die Stadt musste zum 1. Januar einspringen. Der freie Träger habe „sehr kurzfristig angezeigt, dass er die Kita nicht mehr betreiben kann“, teilte die Landeshauptstadt dazu auf Anfrage mit. Sie sei in einem solchen Fall „verpflichtet, in die Trägerschaft einzusteigen, um eine weitere kontinuierliche Betreuung der Kinder zu gewährleisten“. Der Vorstand des Vereins verwies auf Anfrage ebenfalls an die Stadt. „Bitte wenden Sie sich an das Presseamt. Wir werden Ihnen dazu keine Fragen beantworten.“

Vorwürfe gegen die Leiterin

Schon im Vorfeld der Abgabe des Kindergartens ging es ab Mitte 2020 zur Sache. „Es wurden Unwahrheiten über mich verbreitet, es gab Anfeindungen – auch schriftlich, mit geschwärzten Namen“, erzählt Gabriele Winkler; aus dem Kreis der Eltern, dann auch aus dem Vorstand. Sie wurde einbestellt zu einer „anderthalbstündigen Anklage“.

Die Leiterin war perplex. „Wir waren immer ein tolles Team. Anders geht es gar nicht in so einer kleinen Einrichtung. Kleiner Kindergarten, wenig Arbeit? Das Gegenteil ist der Fall.“ Das Verhältnis zu Eltern, Nachbarn, zum zuständigen Eigenbetrieb der Stadt – „immer hervorragend“, sagt Winkler. Und das Konzept – Winkler nennt es gut und pädagogisch klar: „Wald, Spiel, Bildung, Kunst, Kultur. Wir hatten oft Experten, Künstler, Musiker da.“ Und fast jeden Tag ging es mit den Kindern in die Heide.

Lesen Sie auch Erhöhung der Kita-Beiträge in Dresden: Kompromiss kostet Stadt Millionen

Gabriele Winkler wollte einen klärenden Elternabend veranstalten. „Da sollte alles auf den Tisch.“ Denn der Großteil der Eltern habe die Anschuldigungen gar nicht gekannt und sollte die Möglichkeit bekommen, Stellung zu beziehen. Der Elternabend wurde untersagt. Sie wurde krankgeschrieben, bekam Hausverbot. Man bot ihr – mit Hinweis auf ihren Gesundheitszustand – eine halbe Stelle in der anderen Kita an.

Aufhebungsvertrag für Gabriele Winkler

Dann sprachen die Anwälte. Ohne Gerichtsverhandlung kam es zu einem Aufhebungsvertrag, in dem klargestellt wurde, der Arbeitgeber halte an den erhobenen Vorwürfen nicht fest. Aber die Leiterin musste gehen, eine weitere Mitarbeiterin, die ebenfalls versetzt werden sollte, kündigte.

Gegenüber dem „Elbhangkurier“ hat sich vor einiger Zeit ein Vorstandsmitglied des Kinderspiel e.V. geäußert. Hauptgrund für das Ende der Trägerschaft sei die angespannte Personalsituation. Auch habe die lange Krankheit einer Mitarbeiterin zur Überlastung der anderen geführt und der Krankenstand sei weiter gestiegen. „Im Zusammenhang mit der angespannten Finanzsituation des Vereins“ sei die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung nicht mehr gegeben: „Ein Weiterbetrieb der Kita übersteigt die Kräfte des Vereins.“ So hatte man es bei einem corona-bedingt virtuellen Treffen im November auch den Eltern mitgeteilt. Außerdem werde eingeschätzt, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsgebiet zurückgegangen und die Zukunft der Einrichtung nicht sicher sei.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das bestätigt in gewisser Weise auch die Stadt. Aufgrund sinkender Kinderzahlen werde sie in einem Standortentwicklungskonzept Vorschläge zur zukünftigen Gestaltung der Kitalandschaft machen. In diesem Konzept werde vorgeschlagen, den Standort Luboldtstraße, ein städtisches Grundstück, auslaufen zu lassen – auch „aufgrund fehlender Räume, welche für den Betrieb einer Kita notwendig wären“. Sie hat nur zwei Aufenthaltsräume, bräuchte auch eigentlich eine Toilette mehr. Und im Bereich Weißer Hirsch, Bühlau, Loschwitz gebe es mittlerweile genügend Plätze für die Kinderbetreuung.

Gabriele Winkler hat inzwischen wieder eine Arbeit gefunden, die ihr Freude macht – sie ist an einer Dresdner Grundschule als Lehrkraft angekommen. Was sie nicht erreicht hat, ist die Rekorddienstzeit einer Vorgängerin im Kindergarten. Ganz zu Anfang arbeitete ein „Fräulein Camilla Strick“ 40 Jahre dort – von 1888 bis 1928.

Von Bernd Hempelmann