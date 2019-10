Kinder und Künstler gestalten den Spielplatz am Postplatz in Dresden

Dresden

Sollen Monster Zähne haben? Oder ist das zu gruslig? Christian Weiße, Inhaber der Fassadengestaltung Dresden, bekam eine klare Antwort: Natürlich müssen Monster Zähne haben. Also griffen Weiße, Leon Schmidt und Till Mixsa zur Spraydose und besprühten die Wände mit bezahnten Monstern. Und die 16 Kinder von der Baugruppe des städtischen Kindergartens „Funkeldunkellichtgedicht“ aus Löbtau konnten das Entstehen des Wandbildes live verfolgen.

„Wir wollen den Spielplatz kinderfreundlich gestalten“, erklärt Hennig Jürgensen vom Projektentwickler „Revitalis Real Estat AG“. Das Hamburger Unternehmen hat am Postplatz das Haus am Schauspielgarten gebaut.Mit Spielplatz im Innenhof. Der Spielplatz erhielt eine Mauer in knalligem Orange, und diese Mauer wurde am Montag gestaltet. Das Wetter hielt halbwegs, so dass die Künstler die Spraydosen schwingen konnten.

Ein cooler Auftrag

Und die Kinder die Farbhandschuhe: Alle durften einen Handabdruck auf dem Kunstwerk hinterlassen. „Wir haben uns sehr über das Angebot gefreut“, erklärte Erzieherin Heike Naumann. „Das ist eine schöne Erinnerung für die Kinder.“ Viele würden in den nächsten Wochen und Monaten ihren Eltern das Kunstwerk zeigen, vermutet sie.

Zum Richtfest vor drei Jahren war die Baugruppe zuletzt am Postplatz, mittlerweile absolvieren die Kinder ihr letztes Kindergartenjahr. Und haben sich auch neuen Themen zugewendet, wie Naumann erklärt: „Wir befassen uns jetzt mit dem Wald. Wir bauen Hütten, fahren aber auch zur Feuerwehr, weil die Feuerwehrleute Waldbrände bekämpfen.“

Weiße und seine beiden Mitstreiter vom Montag haben die Abwechslung gerne mitgenommen. „Wir sind gut gebucht und freuen uns über diesen coolen Auftrag. Kinder und Monster, das passt doch gut zusammen“, so der Unternehmer mit Spraydose.

Von Thomas Baumann-Hartwig