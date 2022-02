Dresden

Für Wissensdurstige zwischen acht und zwölf Jahren startet am 5. April wieder die Kinder-Universität, bei der Experten von der Technischen Universität Dresden Einblicke in ihre Fachbereiche geben. Ab 28. Februar, 8 Uhr ist online die Anmeldung möglich. Wie die letzten Male finden die Vorlesungen per Videokonferenz via Zoom statt.

Einblicke in Botanik und Technik

Den Auftakt macht der Botaniker Christoph Neinhuis. Er erklärt, was sich Ingenieure bei der Suche nach technischen Lösungen von Pflanzen und Tieren abschauen können, sei es bei der Fortbewegung oder für Verpackungsmaterialien. Die zweite Vorlesung hält der Historiker Johannes Schütz über den Begriff Heimat. Ein Blick in die Geschichte soll dabei helfen, diesen besser zu verstehen.

Von Robotern und Fußball

Anschließend widmet sich der Sprachwissenschaftler Simon Meier-Vieracker der Frage, ob es eine eigene Fußballsprache gibt. Er erklärt ihre Eigenschaften und wie Computer bei ihrer Erforschung helfen können. Beim letzten Termin gibt Stefanie Speidel Einblicke in die Welt der Roboter und ihren Nutzen für die Medizin. So erfahren die Kinder beispielsweise, wie sich chirurgische Eingriffe mittels künstlicher Intelligenz auf einen Roboter übertragen lassen.

Die Vorlesungen finden am 5. und 12. April sowie am 3. und 17. Mai statt und beginnen jeweils um 17.30 Uhr. Die Kinder-Uni ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe des Deutschen Hygiene-Museums und der Technischen Universität.

Anmeldung ku-dresden.de

Von lc