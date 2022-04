Dresden

Das Sommersemester der Kinder-Uni läuft – coronabedingt nach wie vor virtuell. Trotzdem sind die Vorlesungen, bei denen Experten der Technischen Universität Acht- bis Zwölfjährigen ihre Fachgebiete nahebringen, gut besucht: 300 PCs waren in die Zoom-Konferenz am letzten Dienstag eingeloggt, hinter ihnen saßen womöglich noch einmal mehr Kinder. Es ging um ein so aktuelles wie politisch aufgeladenes Thema: Unter dem Titel „Wieso eigentlich Heimat?“ sprach Dr. Johannes Schütz, promovierter Historiker, über Geschichte und Facetten des Begriffs.

In einer Einführung geht es zunächst darum, was Heimat alles sein kann: Ein Ort, eine Region, ein ganzes Land. Oder auch ein Konzept: eine Religion etwa oder das politische System Demokratie. Man könnte annehmen, dass der Dozent letzteres gern als seine Heimat betrachtet. Danach nimmt Schütz die Kinder mit auf eine Zeitreise. Es geht auf einen Bauernhof im Jahre 1750, der für seine Bewohner zwar ein „Heim“ ist – das Wort Heimat wird jedoch kaum verwendet, weil es selbstverständlich ist, ein Leben lang am selben Ort zu bleiben.

Heimat wird erst wichtig, wenn Menschen unterwegs sind

Das ändert sich erst in den folgenden Jahrzehnten, in denen Menschen zunehmend gezwungen sind, ihr Heim zu verlassen – etwa aus wirtschaftlichen Gründen. Sogenannte „Heimatscheine“ entstehen, auf denen die Herkunftsregion eines Reisenden verzeichnet ist. Wer keine neue Bleibe findet, wird dorthin zurückgeschickt, wo er laut Heimatschein Anspruch auf Versorgung hat.

In der Industrialisierung migrieren immer mehr Menschen von ihrer Heimat auf dem Land in die Fabriken, sind durch die Erfindung der Eisenbahn zunehmend mobil, erstmals wird Heimat zu einem Sehnsuchtsort.

Schütz resümiert: „Heimat wird erst wichtig, wenn Menschen unterwegs sind, und es etwas gibt, wohin sie zurückkehren können.“ Er erzählt auch, wie aus dem Flickenteppich, der Deutschland einmal war, 1871 ein geeintes Reich wurde, weil „die Deutschen alle etwas gemeinsam hatten“. Heimat bedeute immer auch Gemeinschaft.

„Heimat hat auch viel mit Angst zu tun“

Weil Heimat so ein emotionales Thema ist, haben Politiker es seit jeher genutzt, um Menschen für ihre Ziele zu mobilisieren, so zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. „Heimat ist ein Ort, wo alles selbstverständlich ist und stabil, und den möchte man erhalten“, sagt Schütz und spricht an, dass Heimat auch „ne düstere Sache“ sein kann: Die Nazis benutzten den Begriff, um Menschen von ihrer Ideologie zu überzeugen, ähnlich war es später in der DDR. Zur Mobilisierung der DDR-Bürger mittels des Begriffs „Heimat“ forscht Schütz selbst in Dresden.

Aktuell gibt es wieder große Veränderungen auf der Welt. Die Digitalisierung, Corona, der Klimawandel und nun Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine seien Gründe dafür, dass wir wieder mehr über das Thema Heimat sprechen – es geht um Stabilität, die die Menschen sich wünschen. Gleichzeitig müssen so viele Menschen wie nie ihre Heimat verlassen: 84 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht, 1,2 Millionen davon kommen nach Deutschland. Dass manche Menschen ihre Heimat gegenüber Außenstehenden nicht öffnen möchten, erklärt Schütz damit: „Heimat hat auch viel mit Angst zu tun.“

Am Ende haben die Kinder wie immer die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Unausweichliche Fragen zur Ukraine beantwortet Schütz so kindgerecht und ehrlich wie möglich. Die letzte Frage lautet: „Wie hast du es geschafft, so erfolgreich zu sein?“ Schütz lacht, ist etwas verwirrt und antwortet schließlich: „Lesen, lesen, lesen“.

Von Linde Gläser