Dresden

Was haben angezogene Handbremse, Messers Schneide und der gelutschte Drops gemeinsam? Sie alle sind Teil der Fußballsprache. Das zeigte Simon Meier-Vieracker in der dritten Vorlesung der laufenden Kinder-Uni, einem gemeinsamen Projekt vom Deutschen Hygiene-Museum und der Technischen Universität (TU) Dresden.

„Sägemehl in der Stimme“ und hohe Emotionalität

„Wenn man alles wörtlich nehmen würde, merkte man erst, wie bildhaft die Fußballsprache ist“, sagt Meier-Vieracker und bringt Beispiele wie: „Ter Stegen kommt raus und pflückt die Kirsche aus der Luft“ und „Schalke 04 verhält sich wie das Kaninchen vor der Schlange“. Neben der Bildhaftigkeit nennt der TU-Linguist Phonetik und Prosodie als Merkmale der Fußballsprache. Einfacher ausgedrückt: Betonung und Stimmführung. Den Beleg liefert ein Audio-Ausschnitt, bei dem gerade ein Tor gefallen ist. „Das Sägemehl in der Stimme“ und die hohe Emotionalität seien typisch für die Fußball-Moderation, erklärt Meier-Vieracker. In Südamerika und Südeuropa könnten die Kommentatoren noch weniger an sich halten.

Neben dem Klang machen Fachwörter und Jargon die Fußballsprache zu einer ganz eigenen. So sprechen wir vom „Fallrückzieher“, wenn der Spieler mit dem Rücken zum Ziel steht und den Ball mit dem Spann schießt, und von der „Pille“, wenn wir den Ball meinen.

Computer scannt Fußball-Live-Ticker

Sein Wissen hat Meier-Vieracker nicht nur aus der morgendlichen Lektüre des Sportteils, sondern vor allem aus einem Computer-Programm, mit dem er bereits 15 000 Fußball-Live-Ticker analysiert hat. Rund 33 Millionen Wörter habe der Rechner dabei gescannt. Die Untersuchung zeigte: Die Fußballsprache ist ein Sammelsurium von Synonymen. Allein für das Wort schießen kommt der Linguist auf 170 verschiedene Begriffe, von klassischen Formulierungen wie hämmern und dreschen bis zu skurrilen wie holzen, schwirbeln und buttercremen. „Hier gibt es Wörter, die es eigentlich gar nicht gibt“, sagt Meier-Vieracker, der überzeugt ist: Man könnte auch sagen, der Spieler „sauerkrautet“ oder „toastbroatet“ den Ball ins Tor und würde immer noch verstehen, was gemeint ist.

Simon Meier-Vieracker von der Professur für Angewandte Linguistik der TU Dresden referierte in der dritten Vorlesung der Kinder-Uni zum Thema Fußball. Quelle: Screenshot DNN

Fußballsprache nimmt Begriffe auf und gibt sie ab

Doch wie steht es um die Phrasendichte? Auch für diese Frage nutzt Meier-Vieracker den Rechner. Das Programm, dass er als „Phrasendetektor“ bezeichnet, erkennt, wann in einer Fußballunterhaltung eine Floskel fällt. Besonders oft schlägt der Detektor bei „Sand im Getriebe“, „Messers Schneide“ und „Drops ist gelutscht“ Alarm. Die Ergebnisse zeigen: Die Fußballsprache übernimmt Begriffe aus Handwerk, Maschinenwesen und Kulinarik und ist für Meier-Vieracker damit auch ein „Spiegel von Kultur und Gesellschaft“. Doch der Fußballsprech nimmt nicht nur, sondern gibt auch ab. So halten wir auch außerhalb des Spielfeld den Ball flach oder bleiben dran, grätschen jemandem rein und stehen manchmal ziemlich im Abseits.

Zum Schluss seiner Vorlesung schaute der Linguist mit seinen jungen Zuhörern in andere Länder und zeigte: Nicht nur wir dreschen Phrasen, wenn es um Fußball geht. So sagen die Engländer „to throw the kitchen sink“, wenn die Spieler ihre letzten Kräfte herausholen. Die Holländer lassen die Katze aus dem Baum gucken („De kat uit de boom kijken“) und meinen damit eine abwartende, beobachtende Spieltechnik. Die Franzosen sprechen vom Kelch, der bis zur Neige ausgetrunken wird („boire la calice jusqu’à la lie“), wenn die Mannschaft haushoch verliert.

Von Laura Catoni