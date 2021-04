Dresden

Sie tragen weiße Plastikanzüge und pinseln schwarzes Pulver auf Tischplatten. Krimifilme haben die Arbeit der Spusi auf den Fernsehbildschirm gebracht. Doch wie funktioniert die Spurensuche nach einem Verbrechen genau? Mit dieser Frage ist die Kinder-Uni Dresden am Dienstag ins Sommersemester gestartet. Das gemeinsame Projekt der Technischen Universität und dem Deutschen Hygiene-Museum in Dresden gibt Kindern zwischen acht und zwölf Jahren jedes Jahr die Möglichkeit, eine Stunde lang Wissenschaftlern und anderen Experten zu lauschen.

Wie schon im Wintersemester müssen die Vorlesungen auch diesmal wegen der Coronapandemie via Zoom ohne Hörsaalflair auskommen. Dafür können die jungen Neugierigen den Dozenten direkt ins Gesicht schauen. Den Anfang machte der Experte für Kriminaltechnik Jörg Pfeifer von der Hochschule der Sächsischen Polizei. Er erklärte, warum der Fingerabdruck eines jeden Menschen einzigartig ist, selbst bei eineiigen Zwillingen mit identischer DNA.

Fingerschau und Klebstoff

Bei der Daktyloskopie, was so viel wie Fingerschau bedeutet, rekonstruieren Kriminaltechniker die Spuren, die ein Verbrecher an Türgriffen oder am Fensterrahmen hinterlassen hat. Und zwar mit Cyanacrylat, dem Grundstoff von Sekundenkleber. Wenn man Oberflächen lange genug damit bedampft, werden die Abdrücke sichtbar. Ergibt sich ein vollständiges Muster, geht die Suche im Automatisierten Fingerabdruck-Identifizierungs-System (kurs AFIS) weiter. Die Datenbank enthält Fingerabdrücke von tatverdächtigen Personen, bei denen vielleicht auch der Gesuchte dabei ist.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn der Täter Handschuhe trägt

Schwierig wird es, wenn ein Krimineller Handschuhe getragen hat. Doch auch er kann Spuren hinterlassen, weiß Maria Winzi vom Landeskriminalamt Sachsen. Wie die Sachverständige im Bereich Biologie und DNA-Analytik erklärt, hinterlassen Menschen fast überall, wo sie waren, Zellen. Beispielsweise, wenn sie sich am Kopf kratzen. Da nützen dem Täter auch die Handschuhe nichts. Konnten die Spurensucher am Tatort Zellen finden, knackt ein Roboter im Labor diese in ihre kleinen Bestandteile auf, um so am Ende ihren Besitzer ausfindig zu machen. Doch bei aller Technik und Know-How: „Es gibt auch Täter, die man nicht überführen kann“, sagt Maria Winzi.

Einem vielleicht etwas einfacheren Unterfangen widmet sich die nächste Vorlesung der Kinder-Uni am 27. April, wenn es um die Frage geht, wie der Klimawandel in unseren Kochtopf kommt. Auch dann wird es nicht an neugierigen Zuhörern fehlen – die Zoomrunde ist wie die darauffolgenden ausgebucht.

Von Laura Catoni